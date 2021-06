Les gens dans la rue font pression sur le gouvernement colombien

Les mobilisations ou les actes de protestation se poursuivent en Colombie, tandis que le rapprochement entre le gouvernement et le Comité national de grève reste en suspens.

Un monument à la Résistance a été inauguré dimanche à Cali, l’une des villes comptant le plus de morts, de blessés et de disparitions dues aux violences policières contre des manifestants pacifiques.

« Savez-vous pourquoi c’est le meilleur monument de Colombie ? Parce que les gens l’ont fait sans se reposer, ils ont travaillé jour et nuit avec leurs mains et leur dignité pour honorer la lutte et ceux qui y étaient tombés, grâce à Puerto Resistencia », a déclaré l’agronome Francisco Romero.

Avec des concerts et diverses manifestations culturelles et devant des milliers de personnes à Puerto Resistencia, l’inauguration de l’œuvre a eu lieu.

Le 28 avril, une grève a commencé en Colombie contre une proposition de réforme fiscale présentée par le gouvernement d’Iván Duque et rejetée par une grande partie de la population.

Bien que la mesure ait été retirée pour l’étudier et en modifier le texte, les mobilisations se poursuivent dans le pays.

Selon le sénateur du Mouvement alternatif indigène et social Feliciano Valencia, en 47 jours, la grève nationale a réussi à stopper la réforme fiscale, la réforme de la santé, la démission du ministre des Finances Alberto Carrasquilla, de la ministre des Affaires étrangères Claudia Blum et du commandant de la police de Cali, Juan Carlos Rodriguez.

Il a également bloqué l’achat de 24 avions de combat pour une somme d’un million de dollars et mis fin aux discours quotidiens du programme Prévention et Action, dans lesquels le président Iván Duque apparaissait chaque jour pour discuter des questions liées au Covid-19.

Valence a ajouté que l’inscription gratuite a été obtenue pour le deuxième semestre de cette année pour les étudiants de l’enseignement supérieur public des couches inférieures.

La grève a réussi à positionner la nécessité d’une réforme structurelle de la police nationale, afin de rendre les jeunes, la première ligne et les indigènes Minga visibles en tant qu’acteurs révolutionnaires, a déclaré le politicien.

De même, il a permis d’encourager la participation citoyenne (assemblées et conseils ouverts), de rendre visible au monde la crise politique et sociale que traverse la Colombie sous le gouvernement Duque et de privilégier la vie et la paix au détriment du football.

Dans son évaluation, il a également noté que les mobilisations ont réussi à redéfinir la mémoire historique du pays et qu’une grande partie de la Colombie s’est déclarée contre les doctrines promues par l’ancien président Álvaro Uribe, fondateur du parti au pouvoir Centro Democrático.

Elle a également permis de dénoncer la violation massive et systématique des droits de l’Homme par les forces de sécurité et la demande de démantèlement de l’Escadron Mobile Anti-Mobilisation.