"Les gars de l’automne": La saison 2 remonte au Moyen Âge

La soirée d’ouverture de la Gamescom en direct hier a donné un premier aperçu de la deuxième saison de “Fall Guys”. Dans la saison 2, les Battle Royale Beans font un voyage au Moyen Âge. En plus de nouveaux parcours d’obstacles amusants, des costumes anciens chics nous attendent.

Dans le court teaser de la deuxième saison de “Fall Guys”, cinq nouveaux niveaux peuvent être vus. Trois d’entre eux sont des niveaux de course, les deux autres semblent être des modifications de jeux d’équipe déjà disponibles dans lesquels les haricots doivent collecter des points pour leur équipe. Regardons de plus près les niveaux.

Voici les nouveaux niveaux “Fall Guys”

Le premier nouveau niveau montre un long parkour avec de dangereux obstacles médiévaux. Il y a des axes oscillants et des bûches tournantes que les haricots doivent éviter. À la fin du niveau, une montagne de slime et trois ponts-levis attendent les Fall Guys.

Au deuxième niveau, vous devez surmonter les fossés et les murs. Comment cela fonctionnera exactement n’est pas encore clair. Jusqu’à présent, les haricots n’ont pas pu grimper, du moins pas sur des obstacles plus élevés. Cependant, vous pouvez apprendre cette compétence dans la saison 2.

Dans le troisième nouveau niveau, les haricots doivent escalader quatre murs du château, chacun des murs étant un peu plus haut que le précédent. Les Fall Guys peuvent placer des boîtes et des rampes devant les murs pour gagner de la hauteur.

Le quatrième jeu semble être une modification du niveau de sonnerie déjà disponible. Les Fall Guys sautent dans les anneaux et collectent des points pour leur équipe. Les ponts-levis et les rampes en bois sont neufs. On ne sait pas si le jeu remplace le niveau de l’anneau ou s’il est disponible en plus.

Et enfin, il y a une nouvelle version du jeu de collecte d’œufs. Dans la nouvelle saison, les haricots doivent amener les œufs du milieu du niveau sur des ponts-levis jusqu’à l’entrepôt de leur équipe. Encore une fois, on ne sait pas si le jeu apparaîtra comme une version alternative ou remplacera l’ancien niveau.

Vous pouvez vous attendre à ces costumes dans la saison 2

En plus de nouveaux niveaux, il y a une mise à niveau pour la garde-robe de haricots dans la saison 2 de “Fall Guys”. Dans la deuxième saison, les haricots peuvent également se battre pour les couronnes convoitées en tant que chevaliers, vikings, magiciens ou dragons.

Cependant, cela prendra un certain temps avant le début de la saison 2. La première saison ne se termine que début octobre.