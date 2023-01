Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Sera la dernière apparition de Dave Bautista en tant que Drax

Étoile de merveille David Bautista a confirmé que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera sa dernière apparition dans le MCU. Le lutteur devenu acteur a joué gardiens de la Galaxie agrafe Drax depuis la première sortie en 2014 et a maintenant révélé à GQ que la troisième sortie à venir sera sa dernière performance Marvel. Et bien qu’il soit reconnaissant pour le rôle de premier plan, il est également ravi de passer à autre chose.





«Je suis tellement reconnaissant envers Drax. Je l’aime. Mais il y a un soulagement [that it’s over]. Tout n’était pas agréable. C’était dur de jouer ce rôle. Le processus de maquillage me battait. Et je ne sais tout simplement pas si je veux que Drax soit mon héritage – c’est une performance stupide et je veux faire des choses plus dramatiques.

Bautista a joué Drax dans tout l’univers cinématographique Marvel, apparaissant plus récemment aux côtés du reste des Gardiens de la Galaxie dans Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie sur Disney+. Bautista s’est approprié le personnage depuis le début, sa masse masquant sa nature naïve et sèche en dessous.

Alors que nous savons maintenant que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera la dernière fois que nous verrons Drax, nous ne savons pas comment son voyage se terminera. Bien que beaucoup aient émis l’hypothèse que ce serait fatal. « Je n’ai pas encore trouvé les mots. Cela s’est terminé si soudainement et j’étais sur mon prochain film avant de pouvoir tout traiter. Fin d’un voyage qui a changé ma vie », a déclaré Bautista à la fin du tournage du troisième volet.





Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 débarquera dans les salles en mai

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 doit sortir en salles plus tard cette année et commence avec Peter Quill encore sous le choc de la perte de Gamora, qui doit rallier son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des leurs. Une mission qui, si elle n’est pas menée à bien, pourrait très probablement conduire à la fin des Gardiens.

Si cela ne semblait pas assez émouvant, James Gunn a révélé que le troisième gardiens de la Galaxie plongera dans l’histoire tragique du membre bien-aimé Rocket Raccoon. « Une des raisons pour lesquelles je suis revenu [make] ce film était parce que je sentais que j’avais besoin de raconter l’histoire de Rocket « , a-t-il déclaré. » J’aurais été très triste de ne pas terminer la trilogie pour de nombreuses raisons, mais je me sens juste très connecté à Rocket. J’ai l’impression que personne ne pourrait raconter toute son histoire si ce n’était pas moi. Pour moi, Rocket a toujours été le protagoniste secret des films Guardians. Depuis le début, il a été enraciné dans qui il est en tant que personnage. Je pense qu’il illustre beaucoup des traits de tous les Gardiens. Ils ont eu tous ces traumatismes, et ça les rassemble. Je pense juste que le sien est plus extrême que les autres. »

Écrit et réalisé par James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 met en vedette une grande distribution d’ensemble qui comprend Chris Pratt comme Peter Quill alias Star-Lord, Zoe Saldaña comme Gamora, Dave Bautista comme Drax, Pom Klementieff comme Mantis, Vin Diesel comme Groot, Bradley Cooper comme Rocket, Will Poulter comme Adam Warlock et Chukwudi Iwuji en tant que High Evolutionary, ainsi que mettant en vedette Elizabeth Debicki, Sylvester Stallone, Sean Gunn, Maria Bakalova, Michael Rosenbaum, Daniela Melchior et Nico Santos.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait être publié le 5 mai 2023, dans le cadre de la phase cinq du MCU.