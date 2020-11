Les gardiens de la galaxie Vol. 3 Le script reste pratiquement inchangé à part les ajustements artistiques

Le réalisateur James Gunn a fait le point sur le statut de Les gardiens de la galaxie Vol. 3. La suite est en préparation depuis un certain temps maintenant aux studios Marvel, mais elle est en quelque sorte en veilleuse depuis que Gunn s’est engagé à faire La brigade suicide pour Warner Bros. et DC Films. Mais le cinéaste sera bientôt de retour dans l’univers cinématographique Marvel. Le scénario est prêt et les choses se rassemblent dans les coulisses.

James Gunn s’est récemment adressé à Twitter pour révéler qu’il commençait son processus de quarantaine de deux semaines avant Pacificateur, l’émission télévisée récemment annoncée comme spin-off de La brigade suicide. Le message a suscité des questions de fans, dont un qui lui a demandé s’il avait commencé à travailler sur Les gardiens de la galaxie Vol. 3 encore. Gunn avait ceci à dire en réponse.

« Le scénario est écrit et la plupart des chefs de production ont été embauchés. »

À l’origine, James Gunn avait annoncé que GOTG3 avait reçu le feu vert de Disney et Marvel avant la tournée de presse de Guardians of the Galaxy Vol. 2. Cependant, une fois que de vieux tweets offensants ont refait surface, Gunn a été renvoyé par le studio. En raison du soutien écrasant des fans, des acteurs et d’autres acteurs du paysage hollywoodien, Gunn a finalement été réembauché. Le script était donc terminé, ou du moins les ébauches des scripts avaient été faites, il y a quelque temps. Lorsqu’on lui a demandé dans quelle mesure le script avait changé par rapport à ces versions initiales, Gunn a répondu «pas très peu». Cependant, répondant à un autre fan, il a révélé que de petits ajustements se produisaient ici et là.

« Je peaufine toujours le scénario pour des raisons artistiques, et je continuerai de le faire, mais rien d’autre. »

Les détails de l’intrigue restent fermement secrets pour la suite. Ce que nous savons, c’est que Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Rocket Raccoon (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel) reviendront. L’action reprendra au lendemain de l’année dernière Avengers: Fin de partie. On a demandé à James Gunn si des éléments du MCU plus large devaient ou non être ajoutés à l’histoire à mesure que les choses évoluent. Gunn a déclaré: « Je n’ai jamais eu à ajouter autre chose que Thanos dans le Vol 1. » Il garde donc encore beaucoup de liberté créative en ce qui concerne la destination de la franchise.

Guardians of the Galaxy est sorti en 2014 et reste l’une des entrées solos les plus appréciées du MCU à ce jour. Les films ont rapporté plus de 1,6 milliard de dollars combinés au box-office. Sans oublier que les Gardiens étaient d’énormes joueurs dans les deux Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie, qui est maintenant le film le plus rentable de l’histoire. Les gardiens de la galaxie Vol. 3 n’a pas encore de date de sortie fixée, mais il devrait faire partie de la phase 5 du MCU, car la phase 4 est déjà gravée dans le marbre. Assurez-vous de consulter les mises à jour de Twitter de James Gunn.

Le scénario est écrit et la plupart des chefs de production ont été embauchés. https://t.co/57nRIgchN4 – James Gunn (@JamesGunn) 10 novembre 2020

Pas très peu. – James Gunn (@JamesGunn) 10 novembre 2020

Je peaufine TOUJOURS le script pour des raisons artistiques – et je continuerai de le faire – mais rien d’autre. https://t.co/AMwkcucf2X – James Gunn (@JamesGunn) 10 novembre 2020

Je n’ai jamais eu à ajouter autre chose que Thanos dans Vol 1. – James Gunn (@JamesGunn) 10 novembre 2020

Sujets: Gardiens de la Galaxie 3, Gardiens de la Galaxie