Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Le script a laissé Karen Gillan et Pom Klementieff dans ‘Floods of Tears’

Passer à travers Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pourrait être une expérience plutôt émouvante pour les fans de Marvel, du moins pour la star de la franchise Karen Gillan. Après avoir joué à Nebula dans le précédent Gardiens films, Gillan reprendra le rôle une fois de plus pour le troisième (et probablement le dernier) volet de James Gunn Gardiens séries. Le tournage devrait débuter en novembre.

Avant le début de la photographie principale, Karen Gillan a parlé de son expérience de lecture du script dans une interview Yahoo. L’actrice a révélé qu’elle avait lu le script en même temps que sa co-star Pom Klementieff, qui joue Mantis, et c’était apparemment difficile pour eux deux. Selon Gillan, au moment où les deux étaient arrivés à la dernière page, ils hurlaient complètement. Même ainsi, elle est heureuse d’approfondir son personnage pour une autre gardiens de la Galaxie film.

« Nous l’avons lu ensemble dans la même pièce, puis nous nous sommes regardés et nous étions dans des flots de larmes … tellement émotifs. Vous en apprenez plus sur les personnages existants et à un niveau plus profond. Je suis vraiment excité à l’idée d’explorer Nébuleuse, post-Thanos. »

Gillan ne pouvait évidemment pas préciser exactement ce que c’était dans le script qui l’avait fait verser des larmes, mais les fans voudront peut-être apporter du kleenex quand ils verront Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en 2023. Pour sa part, James Gunn a taquiné qu’au moins un personnage majeur mourrait dans la suite, et les fans s’inquiètent du ou des personnages qui pourraient être. Gunn a également expliqué en quoi le film est une expérience « émotionnelle ».

« Pour Gardiens 3, le script est essentiellement écrit depuis longtemps », a déclaré Gunn à EW, taquinant qu’il était tout aussi émouvant pour lui de l’écrire que pour Gillan de le lire. les années, mais c’est essentiellement resté le même depuis trois ans. C’est assez lourd en fait. C’est une histoire plus lourde, donc c’est un processus émotionnel à traverser. »

Heureusement, Gunn va s’assurer que les fans s’amusent avec les personnages avant cela. Ils apparaîtront tous dans le spécial vacances canoniques, surnommé Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie, avant la sortie de leur troisième film. A propos de ce projet, Gunn a déclaré : « C’est génial. J’ai écrit ça il y a quelques mois, et j’en suis vraiment, vraiment content. Je vais tourner ça en même temps que Gardiens 3. Nous utilisons donc certains des mêmes ensembles. Je pense que ça va être une bonne spéciale de vacances. »

Dans l’état actuel des choses, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 La sortie en salles est prévue pour le 5 mai 2023. Écrit et réalisé par Gunn, la suite met en vedette Karen Gillan dans Nebula, Pom Klementieff dans Nebula, Chris Pratt dans Star-Lord, Zoe Saldana dans Gamora, Dave Bautista dans Drax the Destroyer , et Vin Diesel dans le rôle de Groot. Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie sortira pour la première fois sur Disney + en 2022, probablement juste à temps pour la période des fêtes. Pendant ce temps, le Gardiens le casting peut être vu dans la prochaine suite de Marvel Thor : Amour et Tonnerre le 6 mai 2022. Cette nouvelle nous vient de Yahoo.

