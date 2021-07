Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Commencera le tournage en novembre 2021

Alors que presque tout ce qui entoure la prochaine suite de Marvel Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 continue de rester un mystère, la star de retour Chris Pratt a au moins maintenant tiré le rideau sur le début du tournage du film. L’acteur et incontournable du MCU a maintenant révélé que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 commencera la photographie principale d’ici la fin de cette année, fournissant même un calendrier assez précis.

« Nous allons tourner cela à la fin de cette année et au début de l’année prochaine, donc comme novembre à peut-être avril. »

Pratt, qui reprendra le rôle de Star-Lord dans le trio MCU, a même divulgué ses réflexions sur le scénario, quelque chose qu’il révèle avoir lu il y a quelque temps, et pouvait à peine contenir son enthousiasme à l’idée de travailler à nouveau avec le réalisateur James Gunn.

« Oui, eh bien, le script a été écrit il y a des années parce que nous allions le faire il y a des années, et en raison de circonstances imprévues puis d’une pandémie – je ne peux pas – je ne me souviens même pas vraiment de ce qui s’est passé, mais pour une raison quelconque, nous Je ne l’ai pas tourné et maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons le tourner, et il sera réalisé par James Gunn, et c’est vraiment super cool! »

Les « circonstances imprévues » auxquelles Pratt fait référence sont probablement le drame qui a émergé entre Gunn et Disney, qui a entraîné le licenciement du cinéaste du projet pour des tweets qu’il avait publiés près d’une décennie auparavant. Gunn a bien sûr ensuite été réintégré et a depuis assuré aux fans de la franchise que ses plans ont très peu détourné de son idée originale, malgré tous les retards. « Non, pas grand-chose. La plupart des ajustements ont été des choix créatifs. La voie des Gardiens est tracée depuis longtemps », a répondu Gunn à la question d’un fan sur les réseaux sociaux s’il avait dû modifier le script pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 à cause des problèmes de production.

Pratt n’est pas non plus le seul à parler du script pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, avec sa co-star Karen Gillan, qui a récemment été aperçue en train d’être à nouveau transformée en membre de GOTG, Nebula, après avoir affirmé précédemment que le troisième film serait le meilleur de la trilogie. « Je ne sais pas exactement », a déclaré Gillan à propos d’une date de début de production en 2019. « Je pense que ce sera dans les deux prochaines années, mais j’ai lu le volume 3 et je pense que c’est le meilleur des trilogie. Je sais que nous sommes tous très heureux d’avoir James Gunn Back comme leader intrépide. Nous avons donc tous vraiment hâte de nous remettre ensemble. «

Les détails de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 restent sous clé, mais Gunn a déjà révélé quelques indices sur la direction de l’histoire, déclarant qu’elle impliquera fortement Rocket Racoon de Bradley Cooper. « Je dirai simplement que Rocket est une grande partie de ce qui se passe dans le futur – et beaucoup de ces choses (comme les cicatrices que nous sommes sur le point de voir sur son dos) mettent en place ce que j’ai prévu pour Rocket depuis le début « , a déclaré Gunn à propos de l’intrigue du film.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir en salles le 5 mai 2023. Ce sera cependant loin d’être la seule aventure pour l’équipage, avec I Am Groot et un spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie étant également prévu pour Disney +.

Sujets : Les Gardiens de la Galaxie 3