Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 : la photo de Will Poulter dans le rôle d’Adam Warlock qui a surpris les fans de Marvel

Will Poulter fera ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel dans la peau dorée d’Adam Warlock et une nouvelle image de l’acteur caractérisé surprend.

Les gardiens de la Galaxie récemment paru dans Thor : Amour et tonnerre et un Spécial Noël qui s’est déroulé sur la plateforme de streaming Disney+. maintenant le directeur James Gunn a tout prêt pour le troisième film de ce groupe de héros de la Univers cinématographique Marveldébuts sur grand écran. Même avec un nouveau méchant, dans ce cas Adam Démonisteinterpreté par Poulter.

En décembre, nous avons eu l’occasion de voir pour la première fois Poulter dans la peau des puissants Adam DémonisteCependant, aujourd’hui, nous avons la chance de voir l’acteur caractérisé comme l’antagoniste en or du gardiens de la Galaxie grâce à un cliché publié par le magazine Empire qui fait déjà fureur parmi les fans de merveille qui mettent en valeur la taille de l’interprète et la qualité de son look, cape et costume inclus.

Une image impressionnante d’Adam Warlock

Adam Démoniste se connecte directement à l’entrée précédente du gardiens de la Galaxie où la chef des Souverains, Ayesha, décide de créer la prochaine étape dans l’évolution de son espèce, cet être tout-puissant qui pourra enfin vaincre Star-Lord et son équipe, entre autres. Il possède un certain nombre de pouvoirs et de caractéristiques surhumains dérivés de sa constitution génétique artificielle. Ses os et ses muscles sont beaucoup plus denses que ceux d’un humain, lui permettant de soulever jusqu’à 4 tonnes.

Parler avec Empirele directeur James Gunn fait remarquer : « Certainement pas un gentil garçon. Ce que nous allons voir est la première forme de Warlock, fraîchement sortie de la chrysalide, et il ne comprend pas très bien la vie. C’est essentiellement un bébé. »alors on peut spéculer que dans sa première version ce personnage pourrait devenir « vérifié » faire le mal au moins jusqu’à comprendre ce qui se passe réellement.

Le nouveau gérant Studios DC expliqué: « La gente en Internet decía que Tom Cruise debería ser Adam Warlock. Pero yo quería a alguien juvenil, quería a la persona que tuviera el talento dramático y cómico no solo para esta película, sino también para lo que Marvel vaya a usar a Adam Warlock dans le futur ». Alors reverrons-nous Warlock dans la saga multivers ? James Gunn c’est clair: « Il pourrait devenir un personnage très important ». Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 le suivant s’ouvre le 5 mai. Presque là!

