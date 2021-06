Square Enix a annoncé Marvel’s Guardians of the Galaxy, le nouveau jeu vidéo élégant d’Eidos Montréal.

Les rumeurs courent depuis longtemps, mais jusqu’à présent, nous n’avions rien à quoi nous raccrocher. On sait désormais ce qui est prévu pour l’avenir de Marvel dans le domaine des jeux vidéo. Square Enix a Les Gardiens de la Galaxie de Marvel annoncés, le prochain grand projet d’Eidos Montréal.

Cela a été annoncé en direct lors des Square Enix Presents de l’E3 2021. Star Lord sera la vedette du jeu et sera accompagné des membres les plus en vue du groupe : Gamora, Drax the Destroyer, Raccoon Rocket et Groot. Ce sera un titre d’aventure sur différentes planètes avec des touches de RPG, et le plus remarquable, ce ne sera pas un jeu en tant que service comme beaucoup le pensaient. Au contraire, c’est un titre complet pour un seul joueur.

Le jeu arrivera beaucoup plus tôt que prévu. Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Et quand? C’est la plus grande surprise : pratiquement déjà. Le 26 octobre de cette année.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est la deuxième collaboration entre Square Enix et Marvel Comics. Cette fois, la société adapte le féroce groupe de super-héros les Gardiens de la Galaxie, renégats de l’espace protecteurs des menaces intergalactiques. Même si les autorités spatiales ne sont pas d’accord avec vos méthodes.

Il y a beaucoup à savoir sur le jeu, mais ils ont confirmé que plusieurs méchants des bandes dessinées feront leur apparition tout au long de l’aventure. En plus d’eux, on peut s’attendre à la présence d’autres Gardiens, comme Mantis, et de différents lieux extraits de la propriété Marvel.

Ajoutez à tout cela le fait le plus important : le jeu manquera de DLC et de micropaiements, comme l’a confirmé Square Enix. Pour votre réservation, nous obtiendrons des costumes supplémentaires, mais au-delà, ce sera un titre complet dès le lancement.