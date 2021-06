Les futurs jeux de Housemarque sous Sony pourraient être «encore plus gros» que le retour

Au cas où vous auriez manqué la grande nouvelle mais que vous vous retrouviez ici en premier, Sony vient d’annoncer son acquisition de Housemarque. Le studio derrière l’excellent titre PlayStation 5 Returnal fait désormais partie de la flotte d’équipes propriétaires de Sony, ce qui signifie qu’il créera désormais des jeux exclusivement pour Sony. C’était plus ou moins ça de toute façon, donc tout a du sens.

Quoi qu’il en soit, le co-fondateur de Housemarque, Ilari Kuittinen, a parlé avec GQ de l’accord dans une nouvelle interview. C’est une lecture intéressante dans l’ensemble, mais une citation ressort. Lorsqu’on lui a demandé si l’époque où le studio créait des titres plus petits était révolue, les commentaires de Kuittinen suggèrent que les choses prendront de l’ampleur. « Eh bien, au moins au début, je pense que nous examinons ce que nous avons fait maintenant et que nous nous appuyons sur cela », dit-il. « Certainement Returnal est une sorte de tremplin pour nous. Quand nous pensons aux futurs titres, ils seront peut-être encore plus gros et encore plus ambitieux. »

Donc, à en juger par le son, Housemarque ne sortira plus de jeux à l’échelle de Resogun ou Nex Machina. Si le studio considère Returnal comme un tremplin, nous devrions nous attendre à ce que tous les nouveaux jeux soient au moins à la même échelle. Avec le soutien total de Sony, nous sommes très enthousiastes pour la future sortie de Housemarque.