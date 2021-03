Les futurs jeux Bethesda seront livrés «  Là où le Game Pass existe  »

Nous ne pensons pas que cela devienne beaucoup plus clair que cela. Après que le directeur de la Xbox, Phil Spencer, ait déclaré que «certains» futurs titres Bethesda seraient exclusifs à la Xbox Series X | S et au PC, l’homme à la tête de l’équipe en vert a maintenant clarifié que cela signifie essentiellement toute la gamme de l’éditeur. Révélé dans le cadre d’une table ronde entre les responsables de Microsoft et de Bethesda, Spencer a déclaré que les titres de chacun des huit studios qu’il a maintenant acquis seront livrés « là où le Game Pass existe ». Pas sur les consoles PlayStation alors, essentiellement.

La citation complète est la suivante: « Si vous êtes un client Xbox, ce que je veux que vous sachiez, c’est qu’il s’agit de vous proposer d’excellents jeux exclusifs qui sont livrés sur des plates-formes où Game Pass existe. » Auparavant, Phil Spencer confirme une fois de plus que Microsoft honorera toutes les offres préexistantes, telles que les contrats d’exclusivité chronométrés de Sony pour Deathloop et Ghostwire: Tokyo. Microsoft peut également faire des choses sur d’autres plates-formes où «l’héritage» d’une franchise est un facteur important, mais nous avons honnêtement du mal à penser à des franchises Bethesda qui sont fortement liées à PlayStation. Bien sûr, les jeux ont été lancés sur PS4 et PS3 dans le passé, mais les accords précédents impliquaient généralement Microsoft. Le DLC pour The Elder Scrolls V: Skyrim est arrivé en premier sur Xbox 360, par exemple.

Je vais essayer d’être aussi clair que possible parce que c’est ce que je, je pense juste que c’est juste. Donc, évidemment, je ne peux pas m’asseoir ici et dire que chaque jeu Bethesda est exclusif parce que nous savons que ce n’est pas vrai. Il y a des obligations contractuelles que nous allons respecter, comme nous le faisons toujours dans chacun de ces cas. Nous avons des jeux qui existent sur d’autres plates-formes et nous allons soutenir ces jeux sur les plates-formes sur lesquelles ils se trouvent. Il existe des communautés de joueurs. Nous aimons ces communautés et nous continuerons à y investir. Et même à l’avenir, il se peut qu’il y ait des choses qui ont des choses contractuelles ou un héritage sur différentes plates-formes que nous allons faire. Mais si vous êtes un client Xbox, ce que je veux que vous sachiez, c’est qu’il s’agit de vous proposer d’excellents jeux exclusifs qui sont livrés sur des plates-formes où Game Pass existe et c’est notre objectif. C’est pourquoi nous faisons cela. C’est la racine de ce partenariat que nous construisons et la capacité créative que nous pourrons mettre sur le marché pour nos clients Xbox, ce sera le meilleur que cela ait jamais été pour Xbox une fois que nous aurons terminé ici.

Les goûts de Fallout 76 et The Elder Scrolls Online continueront de recevoir le soutien de Bethesda sur les consoles PlayStation, mais cette dernière citation semble vraiment être le dernier clou du cercueil. Les prochains jeux de Bethesda sortiront là où Game Pass existe, et à moins que Sony autorise soudainement Microsoft à apporter le service sur PS5 et PS4, vous aurez besoin d’une Xbox Series X | S ou d’un PC pour découvrir les futurs titres de l’éditeur.