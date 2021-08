Les futures Apple Watch pourraient analyser la sueur

Apple travaille apparemment sur un nouveau capteur de smartwatch qui analyse la sueur. Cela se trouve dans un nouveau brevet. La combinaison d’électrodes et de compteur est conçue pour informer les porteurs lorsqu’ils sont déshydratés et doivent boire de l’eau.

Le site Patently Apple rend compte du nouveau brevet (via Android Authority). Le document précise qu’Apple travaille sur le nouveau capteur depuis plusieurs années. L’approbation du brevet indique que le processus de développement touche à sa fin et que l’alarme de déshydratation pourrait être utilisée dans l’une des prochaines montres Apple.

Données par analyse de la sueur

Fondamentalement, il existe de nombreux trackers de fitness et applications de santé qui encouragent leurs utilisateurs à boire. Cependant, ce suivi dépend généralement de l’enregistrement manuel de la quantité d’alcool par l’utilisateur. Le nouveau capteur Apple, en revanche, le fait automatiquement.

La combinaison d’électrodes et de compteur se trouve dans le bracelet de la montre intelligente et analyse la conductivité électrique de la sueur. Selon le brevet, des conclusions peuvent être tirées sur la teneur en électrolytes (minéraux) dans l’excrétion du corps et une éventuelle déshydratation peut être identifiée.

Du produit de style de vie au gadget de santé

La 6ème génération de l’Apple Watch est déjà équipée de nombreux capteurs, détecte les chutes et peut créer un ECG. Le nouveau capteur de déshydratation serait une autre étape de la part d’Apple pour faire de la smartwatch un gadget de santé.

Cependant, il est peu probable que le nouveau capteur soit utilisé dans la prochaine génération de dispositifs portables. Il s’écoule généralement un long délai entre l’octroi d’un brevet et le lancement d’un produit. Cependant, l’Apple Watch 8 ou 9 pourraient être des candidats potentiels pour la première de la nouvelle technologie.