Les fuites du Xiaomi Mi Band 6 suggèrent un GPS intégré, une interface remaniée et un écran plus grand

La ligne Bande Xiaom Mij’ai offert l’un des vêtements le plus populaire dans le monde ces dernières années. Son bracelet quantificateur a gagné en présence sur le marché grâce à des prix très bas avec une multitude de fonctionnalités intégrées. Dans la La prochaine génération nous verrons sûrement encore plus de fonctionnalités, si les dernières fuites de code source sont vraies.





Licorne magique, une connaissance leaker par Xiaomi et Huami, a publié une série de Fuites d’un appareil mystérieux qui vise à être le Xiaomi Mi Band 6. Les fuites proviennent du code source de l’application Zepp. Pour ceux qui ne le savent pas, Zepp est une entreprise de vêtements qui a été acquis par Huami (les créateurs d’Amazfit) et auquel Xiaomi a une participation et une étroite collaboration.

Les informations qui apparaissent dans l’application semblent être il firmware de deux modèles du Mi Band 6: XMSH16HM et XMSH15HM. La différence entre ces deux modèles est que l’un est la version chinoise et l’autre est la version internationale. La principale différence entre les deux points de bracelet est le NFC, qui ne se trouve que dans la version chinoise.

De plus en plus de montres que de bracelets

Comme le code le révèle, il aura un écran plus grand que l’actuel Xiaomi Mi Band 5. Il reste à voir si cela implique également une taille finale plus grande ou seulement des bords réduits. Bien que plus pertinent que cela, arrivée du GPS intégré. Les messages du code source indiquent qu’il se désactivera automatiquement après une demi-heure d’inactivité afin d’économiser la batterie. Le problème de l’intégration du GPS est précisément cela, la grande consommation de batterie que cela suppose pour un appareil aussi petit qu’un portable.

Nouvelles couvertures sur l’éventuel Xiaomi Mi Band 6.

En revanche, l’une des principales nouveautés trouvées concerne l’interface qu’aura le bracelet. De nouvelles animations sont ajoutées pour la fréquence cardiaque, de nouvelles couvertures et même des emojis par défaut. Actuellement, les emojis doivent être installés manuellement et séparément.

Nouveaux emojis sur l’éventuel Xiaomi Mi Band 6.

Le bracelet Xiaomi inclura probablement également de nouveaux sports et activités qu’il enregistrera automatiquement. 19 nouvelles activités mentionnées allant du HIIT au cricket et au volleyball en passant par la danse ou le kickboxing. Sans oublier le sport, il est pertinent que ce nouveau bracelet puisse verrouiller l’écran en nageant pour ne pas faire de touches accidentelles.

Nouvelles activités sur l’éventuel Xiaomi Mi Band 6.

Le bracelet ajoutera quelques nouvelles applications si le code révélé est exact. Par exemple, il peut inclure une application de sommeil. Actuellement, il surveille déjà le sommeil, mais il n’est possible de le voir que sur le téléphone couplé et non directement sur le bracelet. Il existe également des références à une application pomodoro pour utiliser cette technique de minuterie pour se concentrer sur le travail ou les études.

Enfin, la possibilité de contrôler les appareils domotiques intelligents qui utilisent la plate-forme Mi Home. Il reste à voir si cela est limité par pays ou disponible dans le monde.

Pour le moment, ce sont toutes des fuites de caractéristiques possibles et rien d’officiel. Xiaomi laisse généralement des indices des semaines avant la présentation de ses bracelets mais jamais aussi longtemps à l’avance. Si l’on considère que le Xiaomi Mi Band 5 est arrivé au milieu de l’année dernière, il nous reste encore quelques mois jusqu’à ce que nous voyions la nouvelle version pour confirmer si ces fonctionnalités sont vraies ou non.

Via | LOGGER