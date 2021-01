Les fuites de Dying Light 2 continuent de donner de l’espoir aux fans

Au cours des deux derniers jours, vous avez peut-être vu la maquette d’une potentielle édition collector de Dying Light 2 faire le tour d’Internet. Un peu remarquable puisque tout ce que Techland a fait après le retard indéfini du jeu au début de 2020 a récemment promis que plus de nouvelles sont en route. Nous avons choisi de ne pas rendre compte de la spéculation parce que les fuites au détail sont toujours un peu suspectes et le plus souvent incorrectes, mais maintenant un autre point de vente en ligne a mis à jour sa liste pour Dying Light 2. EB Games Australia semble penser que le jeu sera disponible. 25 mai 2021.

Grâce à des recherches sur Internet effectuées par les utilisateurs de ResetEra, il a été déterminé que cette nouvelle date a été mise à jour à partir d’un espace réservé standard de « TBC 2021 » au cours des deux derniers jours – correspondant à la période dans laquelle la supposée édition collector a été découverte. Lors de notre propre contrôle, la date de lancement affiche à nouveau le libellé précédent. Si cette éventuelle fuite se révélait vraie, cela signifie que Dying Light 2 sortirait à proximité de Resident Evil Village et de Deathloop d’Arkane Studios.

Les fans s’inquiétaient de savoir si le jeu verrait jamais le jour après le long retard de l’année dernière ainsi qu’une série de départs notables d’employés plus tôt ce mois-ci, commençant ainsi 2021 avec un peu plus de malheur et de tristesse. Cependant, les esprits semblent être plus élevés maintenant que ces fuites au détail suggèrent ce que l’avenir pourrait réserver à Dying Light 2. Espérons que des nouvelles officielles seront bientôt partagées.