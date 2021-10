Les frères Almada et les films d’horreur au Mexique

cinéma mexicain

Critiqués par beaucoup, joyaux inestimables du kitsch pour les autres, ses films de genre horreur avaient aussi un public.

Les frères Almada dans le cinéma d’horreur mexicain. (Photo: IMDB)

Vos films sont-ils des churros ? Oui, proviennent-ils tous de balles ? Non. En plus d’être les justiciers qui mettent à leur place les criminels, les trafiquants de drogue et les petits criminels, Mario et Fernando Almada ils se sont également aventurés dans le genre du film d’horreur. Ils l’ont fait avec des films dont les histoires allaient des légendes coloniales aux nains utilisés comme poupées ventriloques.

Parce que leurs noms et leurs images étaient des aimants au box-office, les producteurs ont utilisé leur renommée pour jouer dans des films d’horreur. Avec des fonctionnalités à petit budget et des intrigues farfelues, les films d’horreur avec les frères Almada avaient pour seul but de divertir. Et ils l’ont fait avec le public qui leur était dévoué. En revanche, les curieux et les cinéphiles amoureux du kitsch mexicain ont trouvé dans ces titres des pièces cultes, tant pour leur production que pour leurs personnages.

Les cavaliers sorcières

Qui l’aurait imaginé ! Mario Almada avait 44 ans lorsqu’il a produit ce film en 1966 avec l’intention de soutenir son frère Fernando, qui voulait être chanteur et avait besoin de se montrer à l’écran pour se faire connaître. Mario ne voulait pas être acteur, mais il a accepté d’apparaître dans le cadre avec un rôle de méchant pour économiser de l’argent. C’est le film qui les a propulsés vers la célébrité.

Les téléspectateurs ont été ravis d’être surpris qu’une histoire apparemment rurale de Guanajuato soit en effet un film avec des touches de terreur. Le thème de la sorcellerie avec la présence de la sorcière Salomé (Kitty de Hoyos) et l’apparition d’un marionnettiste assassiné et ressuscité dans un cavalier grâce à un prétendu pacte avec le diable, a capté l’intérêt d’un secteur du public, surtout des guides touristiques de Guanajuato qui ont absorbé cette fiction pour la raconter comme une légende.

L’étrange fils du shérif

Un western d’horreur ? Bien sûr, avec les frères Almada, tout était possible. Situé à la fin du 19e siècle à l’ouest, Ce film de 1982 raconte le martyre d’un shérif de la ville qui devient père d’enfants siamois et provoque la mort de leur mère à la naissance, alors il décide de les enfermer et de les enchaîner pendant sept ans parce qu’il a honte.

Tout change lorsqu’il sollicite les services d’un médecin (Mario Almada) pour les séparer. L’un d’eux meurt, mais son esprit s’empare du frère vivant. A partir de ce moment, des choses étranges commencent à se produire car le garçon a une idée claire : il ne veut pas reposer en paix pour se venger de la décision de son père.

La mort du chacal

Les frères Galindo ont été encouragés à produire ce film en 1984 avec un objectif particulier : affrontez les frères Almada comme des ennemis. Pour cela, ils ont eu recours à un scénario mêlant thriller et horreur. Le public qui est allé au cinéma pour le voir croyait qu’il s’agissait d’une bande d’action, cependant, ils sont tombés sur quelque chose de très différent de ce qu’ils avaient vu de leurs idoles.

Avec une photographie sombre, roman pour ce qui se faisait dans le cinéma mexicain à ce moment-là, l’intrigue tourne autour de l’apparition de cadavres de femmes accrochés à des crochets à l’intérieur d’un bateau de pêche. Bob (Mario Almada) et Roy (Fernando Almada) sont deux policiers qui doivent rechercher le tueur en série derrière ces crimes. Sans beaucoup d’indices à portée de main, un rasoir inquiète Bob, ce qui lui fait supposer que Roy est le psychopathe qui attaque ses victimes avec un doberman puis les tue.

Pilleurs de tombes

Le Mexique a pris du retard dans la production de films d’horreur pour un secteur strictement jeunesse, comme ce fut le cas pour les séries B aux États-Unis. Total, en retard mais il est arrivé. Et c’était possible avec des gars comme René Cardona III (Vacances d’horreur) et Rubén Galindo Jr., qui a réalisé ce film en 1989.

Il a fait appel à Fernando Almada pour incarner un ancien moine inquisiteur dans le passé et un actuel capitaine de police qui doit lui mettre la taille. un groupe de jeunes pilleurs de tombes qui ressuscitent par inadvertance un homme qui, à l’époque coloniale, voulait engendrer le fils du diable. Ce sujet doit être arrêté avant qu’il ne rende enceinte une femme vierge et que l’antéchrist ne soit né.

Au bord de la terreur

Dans le passage du film réalisé avec du celluloïd au film au format vidéo, ce film a été produit. Que ce soit pour se divertir ou pour s’amuser dans sa longue carrière de réalisateur, Alfredo B. Crevenna a réalisé cette œuvre délirante avec Fernando Almada.

Almada personnifie « le Grec », un ventriloque fou qui perd la raison lorsqu’il cesse de réussir. Sa frustration est déchargée avec les poupées, les maltraitant, les battant et les mutilant. Le problème est que ses poupées prennent vie toutes seules, ou sont-elles des nains kidnappés qu’il exploite ? Mais cela ne s’arrête pas là. Il devient plus dense lorsqu’il transforme sa petite fille en poupée pour ses spectacles.

