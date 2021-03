Les flics arrêtent un trafiquant de drogue et finissent par jouer des reprises de Metallica et Iron Maiden à sa guitare | 45S

Rock même dans les moments les plus difficiles. La police brésilienne a capturé un trafiquant de drogue il y a quelques jours, et pour célébrer, à la surprise de beaucoup, ils ont fini par jouer des reprises de Metallica et Iron Maiden.

L’incident s’est produit dans la municipalité de Baixo Gandú, au Brésil, où des agents des forces de l’ordre sont arrivés au domicile de l’auteur présumé pour le capturer. Lorsqu’ils sont arrivés, ils ont trouvé de la drogue et des armes à feu, alors ils ont décidé de l’arrêter.

C’est là que, pour gagner la confiance de la famille et de l’individu, ils ont vu que le frère du trafiquant de drogue avait une guitare, ils ont donc décidé de jouer quelques chansons des deux groupes de rock déjà mentionnés.

La vidéo est devenue virale, provoquant de nombreux éclats de rire.