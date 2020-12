Les fleuves américains passent du bleu au jaune et au vert, comme le montrent les images satellite

Un tiers des fleuves américains ont considérablement changé de couleur au cours des 36 dernières années, passant du bleu au jaune et au vert, révèlent de nouvelles images frappantes.

Les chercheurs ont analysé 235000 images satellites – prises sur une période de 34 ans entre 1984 et 2018 – de la NASA et du programme Landsat de l’US Geological Survey (USGS). Les teintes changeantes peuvent être visualisées dans un carte interactive .

Plus de la moitié de ces images satellite montraient des rivières avec une teinte dominante de jaune, tandis que plus d’un tiers des images étaient principalement vertes. Seulement 8% des photos de rivière étaient pour la plupart bleues.

«La plupart des rivières changent progressivement et ne sont pas perceptibles à l’œil nu», a déclaré l’auteur principal John Gardner, chercheur postdoctoral au laboratoire d’hydrologie mondiale de l’Université de Caroline du Nord, à 45Secondes.fr. « Mais les domaines qui évoluent le plus rapidement sont plus susceptibles d’être créés par l’homme. »

Les rivières peuvent apparaître comme des nuances de bleu, de vert, de jaune ou d’autres couleurs selon la quantité de sédiments en suspension, d’algues, de pollution ou de matière organique dissoute dans l’eau. En règle générale, l’eau de la rivière devient verte à mesure que plus d’algues fleurissent, ou lorsque l’eau transporte moins de sédiments. Les rivières ont tendance à jaunir lorsqu’elles transportent plus de sédiments.

« Les sédiments et les algues sont tous deux importants, mais trop ou pas assez de l’un ou l’autre peut être perturbateur », a déclaré Gardner.

Évaluer les tendances

Au total, les chercheurs ont recueilli 16 millions de mesures au cours de la période de 34 ans sur les 67 000 milles (108 000 kilomètres) de rivières aux États-Unis qui mesurent plus de 60 mètres de large. Cela leur a permis de suivre les tendances significatives du changement de couleur au fil du temps.

Plus de la moitié des rivières, soit 55%, ont varié en couleur au fil du temps, mais sans tendance claire au fil du temps. Un troisième a changé de couleur au cours de cette période, et seulement 12% avaient une couleur constante.

Dans le nord et l’ouest, les rivières avaient tendance à devenir plus vertes, tandis que les régions de l’est des États-Unis avaient une tendance aux rivières jaunes. Les voies navigables plus grandes, telles que le bassin de l’Ohio et le bassin du haut Mississippi, sont également passées au bleu-vert.

« Les grandes tendances au jaune ou au vert peuvent être inquiétantes », a déclaré Gardner, mais a ajouté que « cela dépend de la rivière individuelle ».

Tout comme les feuilles deviennent rouges et dorées à l’automne, les rivières peuvent également changer de couleur avec les saisons, grâce aux changements de précipitations, à la fonte des neiges et à d’autres facteurs qui modifient le débit d’une rivière.

Les images satellites ont révélé des points chauds où les influences humaines, telles que les barrages, les réservoirs, l’agriculture et le développement urbain, peuvent changer la couleur de certaines rivières.

Mais ces changements ne sont pas nécessairement permanents.

« Vous pouvez totalement voir ces tendances revenir dans l’autre sens », a déclaré Gardner, « surtout si le changement se produit en raison d’une mauvaise gestion locale qui est facilement corrigée. »

Surveillance de la santé des rivières

Bien que la couleur de la rivière ne puisse pas donner de chiffres précis sur la qualité de l’eau ou la santé de l’écosystème, c’est un bon indicateur pour ces deux choses. Grâce à l’imagerie par satellite, il est également beaucoup plus facile pour les scientifiques de mesurer la couleur que la qualité de l’eau.

« C’est une métrique très simple, qui intègre tellement de choses », a déclaré Gardner. « Mais il peut être utilisé pour identifier les domaines qui changent très rapidement. »

À partir de là, les scientifiques pourraient déterminer ce qui cause le changement, a-t-il déclaré.

Des recherches supplémentaires sont maintenant nécessaires pour déterminer à quel point la couleur des rivières est précise pour déterminer la santé de l’écosystème et quels changements sont importants à surveiller.

Les résultats des chercheurs ont été publiés le 6 décembre dans la revue Lettres de recherche géophysique .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.