Les films Young Avengers et West Coast Avengers arrivent-ils avant Avengers 5?

Un initié a peut-être renversé la mèche sur Marvel’s Vengeurs 5 des plans. Alors que Kevin Feige a confirmé que les plans de Vengeurs 5 ont été mis en mouvement, il n’a pas révélé qui fera partie de la programmation ni quand le film sortira. Mais un initié qui s’appelle Main Middle Man sur Twitter a récemment publié une série de tweets détaillant comment Marvel met en place plusieurs équipes différentes d’Avengers. Et tout cela a à voir avec la série Disney+ Guerres d’armures. Avec Don Cheadle, Guerres d’armures a été annoncé en décembre dernier et a lieu après les événements de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver.

Comme les bandes dessinées éponymes, Guerres d’armures verra la technologie de Tony Stark tomber entre de mauvaises mains. L’écriture est en cours dans la série et le tournage commencera au début de 2022. Cependant, la série ne sera pas aussi ancrée et isolée que beaucoup l’attendent. Si l’on en croit les rapports, Guerres d’armures mettra en place le Vengeurs de la côte ouest. De plus, le spectacle sera « intense et immersif » à égalité avec un film MCU. Ces rapports proviennent des tweets d’un mystérieux initié de Marvel, qui, dans le passé, a fait plusieurs prédictions correctes. Prenez-les quand même avec un grain de sel. Vous pouvez consulter les tweets ci-dessous.

Il y aura une formation initiale des West Coast Avengers. Vision et autres visages familiers devraient faire leur apparition. D’après tout ce que j’ai entendu, ce sera une série très intense et immersive, dans le style du MCU, et mettra en vedette Zeke Stane. – Homme du milieu principal (@mainmiddleman) 20 septembre 2021

Pour ceux qui ne le savent pas, les West Coast Avengers sont une équipe fondée par Hawkeye dans les bandes dessinées. Au fil du temps, Vision, War Machine, Moon Knight, The Thing, Wasp, Tigra, Scarlet Witch et Mockingbird ont fait partie de la liste. Beaucoup de ces personnages existent déjà dans le MCU, tandis que quelques-uns font bientôt leurs débuts. De plus, Harley Keener et Justin Hammer de Ty Simpkins devraient revenir dans Guerres d’armures. Cela nous amène au sujet de Jeunes Vengeurs.

Les Young Avengers se composent d’enfants ou de protégés de l’original Vengeurs. Beaucoup d’entre eux sont déjà apparus dans le MCU. Cela inclut les enfants de Scarlett Witch Speed ​​(joué par Jett Klyne) et Wiccan (joué par Julian Hilliard) de WandaVision. Patriot (Elijah Bradley joué par Elijah Richardson dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver) et Kid Loki (joué par Jack Veal dans Loki). Bien que Harley plus vif soit un personnage original, il pourrait devenir le prochain Iron Man.

De plus, Hailee Steinfeld assumera le rôle de Hawkeye dans le prochain spectacle Disney +. La fille d’Ant-Man, Cassie Lang, sera interprétée par Kathryn Newton dans Ant-Man 3. Cassie Lang est connue sous le nom de Stature dans les bandes dessinées. Miss America (joué par Xochitl Gomez) et Ironheart (joué par Dominique Thorne) feront leurs débuts dans le Docteur étrange et Panthère noire suites respectivement.

À ce stade, il est pratiquement confirmé qu’un Jeunes Vengeurs le film aura lieu dans un futur proche. L’introduction de tant de membres de l’équipe Young Avengers ne peut pas être qu’une coïncidence. Si le Vengeurs de la côte ouest assembler dans le MCU reste non confirmé. Pour ce qui est de Vengeurs 5, Kevin Feige a déclaré ce qui suit dans une récente interview.

« Nous voulons qu’il y ait un laps de temps raisonnable à partir de la phase finale pour démarrer une nouvelle saga, qui est déjà en cours et déjà commencée. Ensuite, vous avez besoin d’un peu de temps, comme nous l’avons fait lors de la première phase, pour construire cette saga avant de commencer à rassembler tout le monde. «

Shang-Chi a été déclaré le plus récent Avenger de Marvel dans les promos, et les Eternals pourraient emboîter le pas. La pandémie a repoussé d’un an l’ardoise de la phase 4 de Marvel, et tous les créneaux sont occupés jusqu’en 2024, avec la priorité de Marvel Lame, Deadpool 3, et Les quatre Fantastiques. Alors, ne vous attendez pas à un Vengeurs film de sitôt. Cette nouvelle est née chez BGR.

Sujets : Avengers 5