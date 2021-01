Les films et les émissions Anya Taylor-Joy à voir absolument qui ne sont pas le jeu de la reine

Pour une actrice qui semble avoir « éclaté sur scène » avec Le gambit de la reine, Anya Taylor-Joy est en fait une actrice très accomplie depuis seulement 24 ans. Dans le rôle de Beth Harmon, elle a captivé les téléspectateurs avec ses capacités de réflexion critique et, ce faisant, a rendu les gens fous à cause … des échecs. Oui, vous avez bien lu. Toute actrice qui peut provoquer une course sur des échiquiers pourrait bien être celle qui sauverait l’industrie du cinéma en difficulté.

cependant, Anya Taylor-Joy avait créé une œuvre très impressionnante bien avant que l’histoire de Beth Harmon ne fasse (littéralement) d’elle un nom familier. En fait, ses performances ressemblaient tellement à des caméléons que de nombreux téléspectateurs ne savaient pas qu’elle était dans le film avant de le regarder ou d’avoir fini de le regarder. Pour un acteur cherchant à «construire sa marque», cette actrice a certainement emprunté une voie intéressante. Nous allons jeter un coup d’oeil.

La sorcière

Situé dans la Nouvelle-Angleterre du 17ème siècle, ce conte gothique de 2015 suit une famille dirigée hors de sa communauté qui élit domicile dans une ferme loin de tout le monde. Dès qu’ils y arrivent, des choses bizarres commencent à se produire, les gens commencent à disparaître, et ce film devient bientôt une question d’agriculteurs qui font tester leur foi, avec peut-être la racine du problème des familles en faisant partie. Ce membre est Thomasin (Taylor-Joy) dans un rôle qu’elle semblait destiné à jouer. Avec ces yeux obsédants et émouvants, elle possède littéralement chaque image du film dans laquelle elle se trouve. La sorcière est un mystère d’horreur qui incite les téléspectateurs à deviner tout le temps, et qui remet également en question la façon dont nous regardons les parias et les liens qui lient (et étranglent) une cellule familiale.

Morgan

Taylor-Joy est captivant dans le rôle titre de ce thriller d’horreur dystopique, de science-fiction, produit par le légendaire Ridley Scott. Fondamentalement, ce film est Frankenstein avec une touche technologique et de genre. L’histoire suit Lee Weathers (Kate Mara) en tant que rouage d’entreprise qui s’aventure dans un endroit lointain pour découvrir quelque chose appelé le projet L-9. Elle va décider si SynSect, la société pour laquelle elle travaille, devrait continuer à financer le projet qui a créé un être humain synthétique appelé Morgan. Ce qui suit est une création qui a mal tourné dans laquelle Weathers se rend vite compte qu’elle ne contrôle rien, et Morgan (une enfant de 5 ans dans le corps d’un adolescent) peut en fait mettre fin à Weathers (et à n’importe qui d’autre) quand elle le souhaite. Rempli de tension, de peur des sauts et des types de questions éthiques que ces films posent habituellement, Morgan est l’un des films les plus intéressants à sortir en 2016 et la part du lion en est à cause de la façon dont Taylor-Joy joue ce riche personnage.

Divisé

Le casting de ce film sur un homme aux 23 personnalités est si fort qu’il est facile d’oublier à quel point Anya Taylor-Joy est bonne. En fait, James McAvoy est si fort dans le rôle de Kevin Wendell Crumb, qu’il rend en fait la puissance de la performance nuancée de Taylor-Joy encore plus grande. En tant que Casey, une personne qui a été kidnappée pour être tuée par la 24e personnalité de Kevin, Taylor-Joy utilise chaque instant de son temps à l’écran pour essayer de se connecter avec n’importe quelle personnalité de Kevin qui n’est pas sournoise. Cela commence un jeu dangereux de manipulation qui voit le temps tourner sur la capacité de Kevin à garder son esprit et ses personnalités ensemble. Ce qui s’ensuit est un jeu mortel de chat et de souris dans lequel Taylor-Joy brille contre la performance ultra-forte des nombreux personnages de McAvoy. Vendu comme un thriller d’horreur, Divisé est l’un de ces rares films aussi artistiques qu’effrayants. Faisant partie de l’histoire du retour de M. Night Shyamalan, la performance de Taylor-Joys est tout à fait égale à celle du brillant McAvoy.

Les nouveaux mutants

On peut se demander ce qui pourrait être spécial dans un film qui avait 5 (oui, 5) dates de sortie. Dans un premier temps, cette saga de 5 mutants de l’univers X-Men qui sont nets mais adultes, a vu sa sortie repoussée pour des reprises et ensuite notre situation actuelle. Finalement, il est sorti à l’automne 2020 et a été assez malmené par à peu près tout le monde. Cependant, il y a toujours un point lumineux dans des films comme celui-ci et l’un d’eux est la représentation par Anya Taylor-Joy d’Illyana Rasputin alias Magik. Avec des pouvoirs de sorcellerie et de téléportation, Taylor-Joy donne une performance en couches dans un film qui pourrait être considéré comme un peu plus qu’un film d’action de super-héros. Avec ses mèches blondes chatoyantes, l’actrice chevauche la barrière entre présenter le mal mais avoir un fort noyau de bonté. Il y a également d’autres points forts dans cette distribution (Choses étranges Charlie Heaton étant l’un d’entre eux), mais quoi Les nouveaux mutants on se souviendra peut-être finalement de la présentation de cette performance exceptionnelle de Taylor-Joy avant que tout le monde ne la découvre dans cette émission télévisée Netflix.

Radioactif

Taylor-Joy joue un rôle moins important dans cette histoire dirigée par Rosamund Pike sur la scientifique renommée Marie Curie (elle était une physicienne pionnière qui a exploré le domaine de la radioactivité). Dans le rôle d’Irene Curie, Taylor-Joy brille à nouveau en tant que fille de Marie Curie. À travers le personnage d’Irène, nous voyons ce que c’est que de vivre dans la grande ombre portée par sa mère. Le rôle est certes d’une variété de soutien, mais il a clairement montré que Taylor-Joy peut se défendre contre des gens comme Pike, Sam Riley et Aneurin Barnard, entre autres. Réalisé par Marjane Satrapi (Persépolis), Radioactif C’est le genre de film qui rappelle encore une fois que pour être vraiment génial, il faut lutter contre les forces qui maintiennent certaines institutions en place. Anya Taylor-Joy est excellente en tant que personnage qui agit en quelque sorte comme un substitut pour nous, alors que nous regardons Rosamund Pike se frayer un chemin à travers divers obstacles de la convention.

Le cristal sombre: l’âge de la résistance

Cette série fantastique de courte durée de Netflix mettait en vedette les talents vocaux de stars en devenir comme Taylor-Joy, Taron Egerton et certains talents plus anciens comme Mark Hamill et Helena Bonham Carter. Le cristal sombre: l’âge de la résistance suit trois Gelfling qui ont mis en place un plan pour empêcher les méchants Skeksis de gagner plus de pouvoir et de détruire leur monde. Anya Taylor-Joy interprète le rôle de Brea. C’est une princesse qui aide à mener le combat avec Rian (Neil Sterenberg) et Deet (Beccy Henderson) pour arrêter les pouvoirs maléfiques de Skeksis. Cette émission avait une base de fans très dévouée et son accueil, lors de sa diffusion en août 2019, était extrêmement positif. Malheureusement, Netflix a annulé l’émission avant qu’une deuxième saison ne puisse commencer. C’est vraiment dommage car Taylor-Joy et les autres parties impliquées ont tous fait du très bon travail. Il faut se demander si le coût d’un spectacle fantastique comme celui-ci était tout simplement trop élevé pour que le streamer puisse le mettre à nu.

Peaky Blinders

Dans le rôle de Gina Gray, Anya Taylor-Joy parvient à voler des scènes à peu près à chaque instant qu’elle a à l’écran. Peaky Blinders raconte l’histoire d’une famille de gangsters en Angleterre dans les années 1920. La famille en question est les Shelby, et ils sont dirigés par le stoïque (et avide de pouvoir) Thomas Shelby (Cillian Murphy). Le personnage de Taylor-Joy, Gina Gray, épouse Michael Gray (Finn Cole), mais elle a pour objectif de s’élever au sein de la Shelby Company. Tout ce que fait Gina est de promouvoir sa position, ce qui la met finalement sur une trajectoire de collision avec tout le monde sur son chemin. Le rôle est aussi juteux que possible et Taylor-Joy semble aimer la capacité de ses personnages à perturber et à mâcher le paysage avec qui elle joue.

Emma

C’est le film qui a vraiment fait savoir qu’Anya Taylor-Joy était une star. Jouant à nouveau le personnage principal dans une pièce d’époque livresque, tirée d’un roman de la bien-aimée Jane Austen, l’actrice est parfaite comme Emma Woodhouse. Elle n’a jamais rencontré une relation qu’elle ne voulait pas établir d’une manière ou d’une autre, Emma voit sa vie et ses attentes bouleversées quand elle se retrouve dans une. Ce film est impertinent, dur, idiot et habilement réalisé par Autumn de Wilde. Dans ce qui aurait pu être un talkie-walkie exécuté dans les années 1800 en Angleterre, cette comédie / drame se retrouve finalement à cuire dans le genre de romance que nous souhaitons tous toucher nos vies. Avec Taylor-Joy comme protagoniste, c’est peut-être le plus amusant que vous allez avoir en streaming un film dans votre salon.

Verre

Le troisième film de la Incassable, Divisé trilogie de films, Anya Taylor-Joy est peut-être un personnage secondaire mais elle n’est pas moins importante que les autres acteurs majeurs. David Dunn (Bruce Willis) parvient à retrouver Kevin Wendell Crumb (James McAvoy). Cependant, Dunn voit ses plans de rétribution bouleversés par Elijah Price (Samuel L. Jackson) alors que les trois hommes se retrouvent bientôt piégés dans un hôpital psychiatrique. Taylor-Joy entre finalement dans la procédure en tant que seule personne capable d’aider (et d’arrêter) le maléfique Kevin Wendell Crumb et ses 24 personnalités. Comme je l’ai mentionné, Verre c’est le coup de grâce sur les films de cette trilogie « super-héros » de M. Night Shyamalan. Bien que le film lui-même puisse sembler imparfait (et brouillé par une fin qui ne fonctionne pas exactement), ce qui ne peut être nié, ce sont les forces de toutes les performances ici. C’est en fait un témoignage pour Anya Taylor-Joy de pouvoir se démarquer, compte tenu du temps passé devant l’écran par rapport à Willis, Jackson et McAvoy. Oui, Verre n’est pas un film d’Anya Taylor-Joy, mais c’est finalement sa présence dans le film qui affecte le plus les débats.

Pur-sang

Ce film intéressant du réalisateur Cory Finley (Mauvaise éducation), voit Anya Taylor-Joy et Olivia Cooke comme deux anciennes meilleures amies devenant proches après un certain temps de séparation. Ce qui s’ensuit est un conte hitchcockien de deux semi-intrigants qui se déroule d’une manière que nous faisons et que nous n’attendons pas. Les deux actrices sont superbes avec Taylor-Joy et Cooke ayant une chimie incroyable dans ce conte étroitement tissé de deux personnages essayant d’avoir une longueur d’avance sur tout le monde autour d’eux. Taylor-Joy, en tant que croûte supérieure, Lily fait vraiment du bon travail ici. Sa livraison est juste sur l’argent car nous ne savons honnêtement pas qui est le plus grand escroc entre les deux stars. Pur-sang est l’un de ces films qui n’a pas fait sensation à son arrivée. C’est une indy qui a été faite pour 5 millions de dollars et qui n’a peut-être même pas récupéré cet argent au box-office. Cela ne diminue en rien ce film ou le travail qu’Anya Taylor-Joy (et d’autres) a mis en avant ici. Encore une fois, ce film semble susceptible d’être vu à un moment donné comme l’un des nombreux films qui ont façonné et aidé à évoluer la carrière de Taylor Joy.