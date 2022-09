Amazon Prime Vidéo

Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir, la série sortie sur Prime Video a fait revivre les films de Peter Jackson. Mais lequel est le pire de tous ? Nous vous disons.

©IMDBLe Seigneur des Anneaux

Le Seigneur des Anneaux C’était l’une des trilogies les plus importantes du monde du cinéma. Bien qu’il y ait eu des retombées, des versions étendues et bien plus encore, la vérité est que les films originaux sont ceux qui ont fait sensation. En fait, ils ont atteint un tel point que maintenant Amazon Prime Video a décidé de parier sur la poursuite de cette histoire. À tel point qu’il y a quelques heures à peine, ils ont sorti leur préquelle.

Utilisation du format série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir j’arrive à Amazon Prime Vidéo avec un total de deux épisodes. En effet, comme beaucoup de fictions, la plateforme a décidé de sortir un épisode chaque semaine. Et, bien que les premiers soient déjà disponibles, la vérité est que les prochains arriveront un tous les vendredis. C’est-à-dire le dernier ne sortira que le 14 octobre puisqu’il y en a huit au total.

Cependant, il convient de noter que malgré Amazon Prime Video a dépassé HBO Max et Maison du Dragon avec l’arrivée de les anneaux de pouvoir, la vérité est qu’il n’a pas encore réussi à surpasser les films originaux. D’ailleurs, de nombreux fans sont revenus voir les longs-métrages afin de pouvoir se souvenir de ce qui s’est passé dans chacun d’eux pour mieux comprendre le prequel, même si ce n’est pas strictement nécessaire. C’est pourquoi, à partir de spoilers Nous vous disons, selon notre opinion, à quoi ressemble l’ordre du pire au meilleur.

+ Les films du Seigneur des Anneaux classés du pire au meilleur :

3. Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau

Bien que beaucoup voient ce film comme une introduction éternelle, la vérité est qu’il est considéré, par la plupart, comme le meilleur des films de Le Seigneur des Anneaux. Son histoire et sa mise en scène incroyables, notamment pour sa première en 2001, ont fait sensation et continuent de l’être à ce jour. De plus, le fait de montrer, de manière aussi explicite, différentes ethnies et colonies a fini par en faire sensation.

2. Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours

Lancé en 2002, Les deux tours C’est le deuxième film de cette histoire et l’un de ceux avec la meilleure scénographie. Autant il est considéré comme l’un des plus fastidieux à endurer, autant sa mise en scène en fait une réussite et le lifte complètement. De plus, le combat à la fin en fait une rage totale car il laisse une porte ouverte parfaite pour la clôture de la trilogie.

1. Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi

La clôture de la trilogie est considérée comme le pire de tous les films. En effet, après deux longs métrages aussi longs, ce film a commencé à être considéré comme épuisant et, sans aucun doute, c’est quelque chose qui a déçu les téléspectateurs. Eh bien, le fait qu’il y ait eu une telle fermeture était quelque chose auquel ils ne s’attendaient pas après un succès aussi incroyable que les deux premières bandes. Même ainsi, la réalité est que le troisième film a eu autant de succès que les deux premiers.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂