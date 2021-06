Les films de Warner Bros. feront-ils toujours leurs débuts sur HBO Max après la fusion de Discovery?

Warner Bros. a fait tourner beaucoup de têtes lorsqu’ils ont annoncé leur intention de sortir toute leur liste de 2021 dans les salles de cinéma et sur leur service de streaming HBO Max simultanément. Initialement, ces plans étaient strictement dus à la pandémie de COVID-19, mais la société a vu des films réussir à la fois sur le service de streaming et au box-office. Godzilla contre Kong a été un énorme succès sur HBO Max – tout en écrasant le box-office dans le monde. Le budget moyen Combat mortel a également joué en avance sur les attentes dans les théâtres tout en attirant beaucoup l’attention du public familial. Bien que l’échantillon soit petit, c’est de nombreuses preuves que le box-office et le streaming peuvent réussir en même temps, et il semble que les dirigeants de Warner Bros. prévoient d’en tirer parti.

Dans une déclaration au LA Times, Carolyn Blackwood, l’une des directeurs généraux de Warner Bros. Pictures Group, a déclaré : « Je suis à la fois heureuse et soulagée, car cela s’est finalement déroulé presque exactement comme nous l’espérions. Nous « Nous avons des cinéastes et des talents qui sont maintenant heureux, nous avons des exploitants qui sont heureux, nous avons un public heureux et nos partenaires de HBO Max sont ravis. »

Actuellement, la société a une vingtaine de films dont la sortie est prévue dans les années à venir. On dit qu’environ la moitié devrait sortir en salles, tandis que l’autre moitié devrait sortir exclusivement sur HBO Max. Notamment, leur liste DC reflétera ce plan car ils ont cinq films DC prévus pour 2022 (Robert Pattinson’s Le Batman, Dwayne Johnson Adam noir, Ezra Miller Le flash, Jason Momoa Aquaman 2, et le film d’animation DC Super Animaux) – qui sortiront tous en salles.

Alternativement, la société a également annoncé que deux de leurs projets DC – le Fille chauve-souris et Scarabée bleu films – seront des exclusivités HBO Max. C’est certainement une idée intéressante, d’autant plus que les films de super-héros sont généralement des succès au box-office.

Cependant, le président du groupe Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, insiste sur le fait que l’idée de sortir des films exclusivement sur le service de streaming est en effet un plan sage. Il a déclaré: « Quand les streamers ont commencé … la sagesse commune était que » les séries conduisent à un abonnement; les films réduisent le taux de désabonnement. Les films n’étaient pas vraiment les moteurs pour amener les gens à s’inscrire. Et je pense maintenant, la perception avec le film sur ces services de streaming, c’est qu’ils dépassent leur poids dans les inscriptions. » Ainsi, Warner Bros. prévoit de s’engager dans HBO Max ainsi que dans les cinémas peut être une stratégie viable, et seul le temps nous dira si cela fonctionne pour eux.

Bien sûr, il existe un précédent pour ce genre de succès. Le nombre de membres de Netflix n’a cessé de croître depuis des années – et les films originaux sont l’une de leurs spécialités. Bien que les séries originales obtiennent souvent de nombreuses vues, Netflix produit au moins un film par semaine depuis un certain temps maintenant, et cela semble fonctionner. Warner Bros. prévoit une approche plus agressive en sortant certains de leurs films uniquement dans les salles, certains uniquement sur HBO Max, et d’autres en même temps avec la fusion de Discovery en attente.

Les plans 2021 ont encore beaucoup de films à succès de Warner Bros. (comme La brigade suicide) sorti à la fois en salles et sur HBO Max. On ne sait pas si la société continuera à utiliser une version de ce plan dans les années à venir, mais il semble que Warner Bros. soit prêt à tout. Ils ont certainement la puissance de feu de blockbuster pour l’essayer. Cette nouvelle arrive avec l’aimable autorisation du Los Angeles Times.

Sujets : HBO Max, Salles de cinéma, Streaming