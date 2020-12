Les filles jumelles de Michael Strahan n’ont pas peur de faire étalage de la richesse de leur père

Dans la NFL, les joueurs défensifs ne reçoivent pas toujours le même type d’attention que leurs homologues offensifs. Une exception notable est l’ancien ailier défensif des Giants de New York Michael Strahan. Non seulement Strahan était un joueur très populaire au cours de sa carrière au Pro Football Hall of Fame, mais il a ensuite continué à jouir sans doute encore plus de renommée en tant que personnalité médiatique.

Strahan a également mené une vie de famille vigoureuse, sinon toujours réussie. Il a quatre enfants avec deux ex-épouses. Les filles jumelles de Strahan, Isabella et Sophia, n’hésitent pas à capitaliser sur la renommée et la richesse de leur père.

Michael Strahan s’est d’abord fait un nom dans la NFL

Les Giants ont repêché Strahan avec le 40e choix du repêchage de la NFL de 1993. Les premières années du choix de deuxième ronde dans la ligue ont été plutôt calmes en termes de performances sur le terrain.

Il a finalement éclaté à sa cinquième année en 1997, accumulant 14 sacs et recevant la première des sept sélections du Pro Bowl. Strahan a également remporté quatre sélections All-Pro en équipe première au cours de sa carrière.

Encore plus impressionnant, il a mené la NFL dans les sacs en deux saisons, tout en remportant le prix du joueur défensif de l’année en 2001. Cette année-là, Strahan a enregistré un meilleur 22,5 sacs en carrière et 24 plaqués pour la perte.

Il reste le leader de tous les temps du géant en sacs et a le sixième plus haut total en carrière de tous les temps, avec 141,5. Strahan a également remporté un Super Bowl avec les Giants, contre les New England Patriots en 2007.

Peu de temps après sa retraite, Strahan a pris un poste avec l’équipe Fox NFL. Pendant ce temps, il a fait des apparitions régulières sur Vivre! avec Regis et Kelly, avant de prendre la relève en tant que co-animatrice à plein temps de Kelly Ripa en 2012.

Il a quitté ce concert pour Bonjour Amérique en 2016. Cette année-là, il est également devenu l’hôte de la version redémarrée d’ABC de La pyramide de 100000 €.

Jongler entre une vie de famille robuste et une carrière bien remplie

CONNEXES: Michael Strahan a un conseil crucial pour les athlètes entrant dans le monde des affaires

Strahan s’est marié pour la première fois en 1992 avec Wanda Hutchins. Le couple a divorcé en 1996, mais pas avant d’avoir eu une fille et un fils ensemble: Tanita Strahan et Michael Anthony Strahan, Jr.

En 1999, Strahan a épousé sa deuxième épouse Jean Muggli, qu’il avait rencontrée dans un spa. Le couple a eu une paire de filles jumelles, Sophia et Isabella, en 2004.

Le deuxième mariage de Strahan a duré plus longtemps que le premier – mais pas beaucoup. Le couple a subi un méchant divorce en 2006, selon le New York Times.

Plusieurs batailles juridiques sur le règlement financier s’ensuivirent, Muggli se retrouvant finalement avec 15,3 millions de dollars et 18 000 dollars par mois en pension alimentaire pour enfants (par page six). Depuis lors, Strahan ne s’est pas remarié, bien qu’il ait passé plusieurs années fiancé à l’ex-épouse de la star de cinéma Eddie Murphy.

La vie sur les réseaux sociaux des filles jumelles de Michael Strahan

Michael Strahan et ses filles Sophia et Isabella | Emma McIntyre / Getty Images

CONNEXES: Michael Strahan est dans le combat le plus important de sa vie

Après le divorce de Strahan et Muggli, les jumeaux ont déménagé avec leur mère en Caroline du Nord. Leur ils ont apprécié une gamme d’activités – du volleyball de plage, au tennis, à l’équitation. Les deux jumeaux se sont fortement impliqués avec les chevaux, remportant même un certain nombre de rubans bleus de compétitions prestigieuses.

Avec le genre d’argent que leur mère a obtenu lors de son divorce avec Strahan, il n’est pas surprenant que Sophia et Isabella se soient rapidement habituées à un style de vie somptueux.

Ils n’ont pas non plus hésité à montrer leur vie luxueuse via Instagram, où ils sont tous deux des influenceurs à succès, selon Distractify. Ils publient fréquemment des photos prises dans des lieux exotiques ou lors d’événements exclusifs de célébrités.

En revanche, les deux enfants de Strahan issus de son premier mariage ont une présence beaucoup plus silencieuse sur les réseaux sociaux et sont apparemment satisfaits de vivre en dehors des projecteurs.

Toutes les statistiques sont une gracieuseté de Pro Football Reference