Les fans se souviennent de Richard Pryor à l’occasion de ce qui aurait été son 80e anniversaire

Pour ce qui aurait été son 80e anniversaire, les fans de Richard Pryor rendent hommage au légendaire comédien sur les réseaux sociaux. Avec sa prestation unique et son sens de l’humour plein d’esprit, Pryor est largement considéré comme l’un des comédiens de stand-up les plus grands et les plus influents de tous les temps. Le cinq fois lauréat d’un Grammy est régulièrement classé au premier rang des listes Internet répertoriant les meilleurs comédiens de l’histoire, et d’autres grands noms comme George Carlin et Eddie Murphy ont attribué à Pryor une influence sur leur propre carrière de stand-up.

Malheureusement, Richard Pryor est décédé en 2005 après avoir subi une troisième crise cardiaque à l’âge de 65 ans. Parce qu’il était un artiste tellement aimé, les fans restent tout aussi navrés par la perte qu’ils l’étaient il y a 15 ans. À l’occasion du 80e anniversaire de la mort de Pryor, beaucoup de ces fans ont afflué sur les réseaux sociaux pour partager des messages d’hommage et des souvenirs du comédien, gardant Pryor dans l’esprit même s’il n’est physiquement plus là.

« Né il y a 80 ans ce jour-là, le 1er décembre 1940, l’une des personnes les plus drôles à avoir marché sur cette terre, Richard Pryor », déclare un fan, ajoutant une photo de Pryor sur scène. « Le génie est un mot que l’on jette beaucoup de nos jours, mais son talent était transcendant. »

« Richard Pryor aurait eu 80 ans aujourd’hui. Personne, et je veux dire personne, n’était meilleur », tweete Retro Rodeo des années 70 et 80. « Je me souviens de l’un des meilleurs divertissements de tous les temps! Joyeux anniversaire à feu Richard Pryor », publie un fan sur Twitter.

De nombreux autres tweets incluent des citations célèbres de Pryor, y compris un tweet de fan qui dit: « Le 1er décembre 1940, c’est l’anniversaire du comédien américain Richard Pryor, qui a dit un jour: » Je crois que la capacité de penser est bénie. Si vous pouvez penser sur une situation, vous pouvez y faire face. La grande difficulté est de garder la tête suffisamment claire pour réfléchir. « »

« ‘Ce que je dis est peut-être profane, mais c’est aussi profond.’ -Richard Pryor », cite un autre fan.

Et un autre tweet de citation déclare: « » Deux choses en commun à travers l’histoire sont la haine et l’humour. Je suis fier d’avoir pu utiliser l’humour pour diminuer la haine des gens. » – Comédien, acteur et écrivain américain #RichardPryor, né aujourd’hui à Peoria, Illinois (1940-2005). Rest in Power Sir … «

Querelle de famille l’animateur et comédien Steve Harvey a également participé à la célébration de la vie et de l’héritage de Richard Pryor. Publiant une photo de lui aux côtés de Pryor, Harvey écrit: « Richard Pryor a été ma plus grande influence comique. Quand j’ai entendu son album à l’université, je savais que c’était ce que je voulais faire et il était de loin la personne la plus drôle à vivre. »

Parce que l’histoire de sa vie est si incroyable, il y a eu de multiples efforts à Hollywood pour obtenir un biopic de Richard Pryor. À un moment donné, un film sur le passé était en préparation avec Marlon Wayans attaché à jouer un jeune Pryor. Mike Epps était plus tard en lice pour le rôle avant que le projet ne s’effondre à nouveau dans l’enfer du développement. Cette année, le biopic prévu a de nouveau fait sensation lorsque le créateur black-ish Kenya Barris aurait été embauché par MGM pour écrire et diriger le film. Il reste à voir si cette version arrivera un jour en salles.

Dans tous les cas, il est très clair que Pryor est toujours très aimé et rappelé par les fans du monde entier. Puisse-t-il continuer à reposer en paix.

Né il y a 80 ans ce jour-là, le 1er décembre 1940, l’une des personnes les plus drôles à avoir marché sur cette terre, Richard Pryor. Genius est un mot que l’on jette beaucoup de nos jours, mais son talent était transcendant. pic.twitter.com/w7pYO9qepy – Stormin ‘Norman (@NormanKelsey) 1 décembre 2020

Richard Pryor aurait eu 80 ans aujourd’hui. Personne, et je veux dire personne, n’était meilleur. #Rétropic.twitter.com/O0CSK4l8Uz – Rodéo rétro des années 70 et 80 (@TheRetroRodeo) 1 décembre 2020

Se souvenir de l’un des meilleurs divertissements jamais! Joyeux anniversaire à feu Richard Pryor né le 1er décembre 1940 pic.twitter.com/YlFnQoElDz – Un autre jour avec Jenn! (@ArcelayJen) 1 décembre 2020

Le 1er décembre 1940, c’est l’anniversaire du comédien américain Richard Pryor, qui a dit un jour: « Je crois que la capacité de penser est bénie. Si vous pouvez penser à une situation, vous pouvez y faire face. Le grand combat est de garder la tête. assez clair pour réfléchir. » pic.twitter.com/VhvnvXy3cL – 🧸Kevin L Nenstiel🎄 (@KLNenstiel) 1 décembre 2020

«Ce que je dis est peut-être profane, mais c’est aussi profond. –Richard Pryor; 1er décembre 1940-10 décembre 2005. – Dan (@DanBeThyName) 1 décembre 2020

Aussi, aujourd’hui aurait été le 80e anniversaire de Richard Pryor (décédé en 2005). #DÉCHIRUREpic.twitter.com/JVTcOwwPoD – Old School des années 80 (@ OldSchool80s) 1 décembre 2020

En souvenir du légendaire Richard Pryor pour son anniversaire (1er décembre 1940 – 10 décembre 2005) pic.twitter.com/iWpdHG6bzp – Double L doit Rock The Bells (@LoveThePuck) 1 décembre 2020

Acteur / Comédien #RichardPryor aurait eu 80 ans aujourd’hui. pic.twitter.com/ivCuzA87MO – Uniquement les médias cinématographiques (@OnlyFilmMedia) 1 décembre 2020

Célébrer Richard Pryor qui était #BOTD 1 décembre 1940⭐️✨ pic.twitter.com/yNiWR3shy8 – ✨⭐️Nostalgie⭐️✨ (@ Cher_Lonely_) 1 décembre 2020

#fbf Richard Pryor a été ma plus grande influence comique. Quand j’ai entendu son album à l’université, je savais que c’était ce que je voulais faire et il était de loin la personne la plus drôle à vivre. pic.twitter.com/pyvCNxw3N5 – Steve Harvey (@IAmSteveHarvey) 27 novembre 2020

Sujets: Anniversaires