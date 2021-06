Les fans prient Dead Space est sur le point de revenir

Dead Space était sans aucun doute l’une des séries les plus marquantes de la génération PlayStation 3, mais elle a été abandonnée lorsqu’elle n’a pas réussi à engranger le genre de cash que l’éditeur EA attendait à l’époque. Cependant, la firme semble s’adoucir ces derniers temps : elle ramène les favoris des fans comme Skate et EA Sports College Football, et diversifie également sa production grâce à son initiative EA Originals, qui a récemment été acclamée par la critique en raison de la sortie de It Takes Two. .

Maintenant, Jeff Grubb, le scénariste de Games Beat bien connecté et extrêmement bavard, a fait naître l’espoir que l’horreur de survie de science-fiction pourrait faire son retour. Bien qu’il n’ait pas explicitement fait référence à Isaac Clarke et al, il a laissé entendre que le développeur EA Motive travaillait sur une renaissance « IP établie » et a insinué que nous en « serions heureux ». Il a ajouté: « Nous allons le voir [during the company’s 22nd July livestream] si nous ne sommes pas morts avant.

Bien sûr, il existe une pléthore d’« IP établies » dans le catalogue d’EA – littéralement des dizaines, en fait. Cependant, peu ont le prestige de Dead Space. EA Motive s’est occupé de Star Wars pendant un certain temps, ayant déjà travaillé sur Star Wars: Squadrons et Star Wars: Battlefront 2. Les offres d’emploi faisaient référence à d’autres projets basés sur la franchise de films, bien qu’une déclaration du patron du studio Patrick Klaus l’année dernière a suggéré qu’il avait « plusieurs jeux non annoncés » en préparation.

Comme c’est toujours le cas avec ce genre de rumeurs, l’histoire découle de citations si énigmatiques qu’il est pratiquement impossible d’en extraire beaucoup de substance. Pour défendre Grubb, cependant, ses antécédents sont en grande partie cohérents et fiables, il est donc probablement sur l’argent lorsqu’il s’agit de faire revivre EA Motive une « IP établie ». La question est maintenant simple : laquelle ? Il faudra probablement attendre le 22 juillet pour le savoir.