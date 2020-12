Les fans d’EastEnders indignés après la mort du seul personnage lesbien Tina Carter

Tina Carter, jouée par Luisa Bradshaw-White. (Twitter / ChloeKalfie25)

EastEnders Les fans sont scandalisés après que le seul personnage lesbien du feuilleton, Tina Carter, ait été soudainement assassiné la nuit dernière – mais certains espèrent qu’elle pourrait encore être en vie.

Tina a été tuée lors de l’épisode de lundi soir (28 décembre) lorsqu’elle a confronté Gray Atkinson à propos de son passé, les téléspectateurs regardant alors que Gray se débarrassait de son corps et couvrait ses traces.

Sa mort sur EastEnders avait des similitudes effrayantes avec celle de Chantelle Atkins, que Gray a assassinée en septembre en la poussant vers le bas sur un couteau sortant du lave-vaisselle alors qu’elle tentait de le quitter.

Tina, interprétée par Luisa Bradshaw-White, est apparue pour la première fois sur Albert Square le 18 novembre 2013. Elle a été suivie par une ex-petite amie abusive, Tosh Mackintosh (Rebecca Scroggs), et a déjà partagé un baiser avec Sonia Fowler (Natalie Cassidy) – mais au moment de sa mort, elle était EastEnders‘seulement résident lesbienne.

EastEnders les fans sont furieux du meurtre de Tina, qui laisse le carré privé de lesbiennes, avec une écriture: «Déçu dans le trope lesbien! D’abord maltraité et maintenant assassiné. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des fins heureuses?!

#EastEnders Déçu par le trope lesbien! D’abord maltraité et maintenant assassiné. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des fins heureuses?! #BBCeastenders – MiaGenovese 🏳️‍🌈🇬🇧🇵🇸 (@ MiaGenovese9) 28 décembre 2020

Peu d’émissions ont des personnages lesbiens de longue date, et de nombreux feuilletons les ont tués ces dernières années, avec une personne disant qu’elle en était «foutrement malade».

« Corrie? Emmerdale, Dernier tango et maintenant EastEnders tous tuant des personnages lesbiens, ça fait bouillir mon sang », ont-ils écrit.

Un autre a ajouté: « RIP ma reine lesbienne. »

J’en ai vraiment marre Claire, Corrie? Emmerdale, dernier Tango et maintenant EastEnders tuant tous des personnages lesbiens, ça me fait bouillir le sang 😡 – Bernie Clugston (@BernieClugston) 28 décembre 2020

absolument navré par notre tina💔 déchirer ma reine lesbienne❤️ #EastEnders – Brad🇪🇺 | BLM (@bradhxmes) 28 décembre 2020

«Une lesbienne et vous l’avez tuée», a déploré une autre.

la seule lesbienne et tu l’as tuée 😭#eastenders – Géorgie (@fancylovesss) 28 décembre 2020

Mais certains fans spéculent que Tina n’est peut-être pas morte après tout – les théories sur les marques d’étranglement abondent en ligne.

Gray est montrée en train de tuer Tina et d’envelopper son corps dans un rideau de douche avant de s’en débarrasser, puis de parler à deux autres personnages pour suggérer que Tina est partie en fuite comme prévu et ne reviendrait pas.

Mais deux détails ont été relevés par les fans: premièrement, le générique de fin de la série n’a pas changé pour refléter la mort de Tina, ce qu’ils font généralement lorsqu’un personnage meurt; et deuxièmement, qu’aucun avertissement n’a été émis par EastEnders au début du spectacle pour son meurtre, ce qu’il y avait pour Chantelle.

« Est-ce que Tina Carter se faire tuer EastEnders? QLa question est qu’elle est réellement morte ou s’est-elle échappée et est-elle sortie avant que Gray ne cache les preuves », a postulé un fan.

Un autre a ajouté: « Je pense que la porte est ouverte pour Tina Carter rendre. Quand Gray va jeter son corps, il découvre qu’elle n’est pas vraiment morte et il la prévient de ne pas revenir, ce qui lui fait trop peur pour le faire. Je ne crois pas qu’elle soit partie pour de bon!

Est-ce que Tina Carter se fait tuer @bbceastenders La question est-elle réellement morte ou s’est-elle échappée et est-elle sortie avant que Gray ne cache les preuves #EastEnders – Amy Hardy Mes idoles sont des inspirations (@ Amyhard44849704) 29 décembre 2020

Je pense que la porte est ouverte pour #TinaCarter rendre. Quand Gray va jeter son corps, il découvre qu’elle n’est pas vraiment morte et il la prévient de ne pas revenir, ce qui lui fait trop peur pour le faire. Je ne crois pas qu’elle est partie pour de bon! #Eastenders @bbceastenders @BLuisaW – Jo (@jomangabey) 29 décembre 2020

Pas sûr que ce soit fini, je pense que vous nous trompez peut-être. Elle aurait pu simplement être inconsciente. Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini… .. #Eastenders #Ombragé #TinaCarter pic.twitter.com/A86zAsmNJk – Alexander Gibb (@AlexanderPGibb) 28 décembre 2020

Mais il semblait pour certains EastEnders fans que la possibilité que Tina soit en vie était plus accrochée à l’espoir qu’à la réalité.

« JEC’est trop d’espérer et de souhaiter qu’une fois que Gray est découvert par Shirley ou Whitney et qu’il est devant le tribunal, l’accusation présente un témoin vedette… ENTRER MISS TINA CARTER!!! Je peux espérer, non? Cela peut arriver? Dites-moi que cela peut arriver », a demandé une personne.

Un autre a simplement dit: « Pas moyen Tina Carter mort, je refuse de croire cela.

Est-ce trop d’espérer et de souhaiter qu’une fois que Gray est découvert par Shirley ou Whitney et qu’il est devant le tribunal, l’accusation présente un témoin vedette… ENTREZ MISS TINA CARTER !!! Je peux espérer, non? Cela peut arriver? Dis moi que ça peut arriver @BLuisaW! 🤞🤞#EastEnders #TinaCarter – Brokenspell (@ brokenspell77) 28 décembre 2020