Les fans de « WandaVision » pensent que Magneto pourrait apparaître

Althuria Lampe Anti-gravité ALTHURIA Rainbow Magnetic Land

Lampe à lévitation magnétique Althuria Rainbow : entre design et technologie futuristeCelles et ceux qui pensent la lévitation et l'anti-gravité comme n'étant que de pures spéculations de fans de science-fiction peuvent se raviser. Non seulement la technologie nécessaire, la suspension électromagnétique,