Les fans de WandaVision célèbrent l’anniversaire de Wanda et Vision pour #WandaVisionDay

Le hashtag #WandaVisionDay commence à être tendance avec les fans de Marvel du monde entier célébrant l’anniversaire de Wanda Maximoff et Vision de la série à succès WandaVision. Mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprenant leurs rôles de l’univers cinématographique Marvel, WandaVision a été un grand succès auprès des fans lors de ses débuts sur Disney + plus tôt cette année. L’émission a officiellement marqué le début de la phase quatre du MCU.

Au cours de neuf épisodes, les fans de Marvel sont devenus particulièrement friands de Wanda d’Olsen et de Vision de Bettany. En vivant les tropes de la télévision dans la veine de J’aime lucy et d’autres sitcoms, le couple est devenu très populaire alors que les fans digéraient chaque épisode pour aller au fond du mystère. Également dans l’émission, il a été révélé que leur anniversaire de télévision était le 23 août. Les fans de Marvel ont vu cela comme une opportunité de célébrer Wanda et Vision avec un flux de publications sur les réseaux sociaux reconnaissant cet anniversaire.

« Joyeux anniversaire au couple puissant de Westview, Wanda Maximoff et The Vision », tweete MCU Stan Account sur Twitter. Avec quelques photos de Wanda et Vision, le fan a également publié une capture d’écran du calendrier montré sur la série révélant leur date d’anniversaire spéciale.

Joyeux anniversaire au couple puissant de Westview, Wanda Maximoff et The Vision. #WandaVisionDaypic.twitter.com/8HELzO29TS – Compte MCU Stan (@MCUstan2011) 23 août 2021

« Joyeux anniversaire au couple le plus puissant de tout le MCU », a tweeté un autre fan en utilisant le hashtag #WandaVisionDay. Des images avec la citation « Tu es ma tristesse et mon espoir, mais surtout, tu es mon amour » étaient également incluses.

Joyeux anniversaire au couple le plus puissant de tout le MCU.#WandaVisionDaypic.twitter.com/b3bMeQXP6m — ange • peur rue | shang chi | ???? (@4nge_welch) 23 août 2021

Et un autre fan a écrit : « Joyeux anniversaire à Wanda et Vision. J’ai hâte qu’ils se disent bonjour à nouveau. »

Joyeux anniversaire à Wanda et Vision. J’ai hâte qu’ils se disent à nouveau bonjour. ???? #WandaVisionpic.twitter.com/G6NjbjRmGY – alias (@itsjustanotherx) 23 août 2021

WandaVision a été créé par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman. Il reprend après les événements de Avengers : Fin de partie avec Wanda Maximoff et Vision vivant maintenant une existence semblable à une sitcom dans la ville de Westview, New Jersey, où ils essaient de cacher la vraie nature de leur identité. Les deux doivent endurer divers tropes télévisés à travers les décennies, mais malgré la vie apparemment idyllique, il est très clair que les choses ne sont pas tout à fait ce qu’elles semblent être dans ce monde.

Avec Olsen et Bettany, WandaVision présente Kathryn Hahn dans le rôle acclamé d’Agatha Harkness. Un grand succès auprès des critiques, WandaVision est nominé pour 23 Primetime Emmy Awards cette année. Cela comprend des prix d’acteur pour Olsen, Bettany et Hahn, chacun ayant été largement félicité pour ses performances respectives. Auparavant, l’émission avait gagné gros aux MTV Movie & TV Awards, Olsen et Hahn remportant des prix d’acteur et WandaVision obtenir la victoire pour le meilleur spectacle.

Il n’y a pas de plans pour WandaVision pour obtenir une autre série sur Disney +, mais cela ne signifie pas que nous avons vu le dernier de ces personnages. Olsen reviendra en tant que Wanda dans Docteur Strange dans le multivers de la folie avec la suite dirigée par Sam Raimi qui sortira le 25 mars 2022. Le patron de Marvel, Kevin Feige, a également annoncé que nous reverrons Hahn en tant qu’Agatha dans le MCU, bien qu’il ne soit pas encore clair quand ce sera. Quant à Bettany, on ne sait pas non plus quand il pourrait être de retour en tant que Vision, mais cela semble susceptible de se produire à un moment donné. Tu peux regarder WandaVision sur Disney+ et vous pouvez voir ce que les fans disent de #WandaVisionDay sur Twitter.

Joyeux anniversaire Wanda et Vision ???? pic.twitter.com/h1pu8fuHZf – Deadpool (@itswadewilson) 23 août 2021

joyeux anniversaire à Wanda & Vision<3 #WandaVisionpic.twitter.com/TWV2EOr13G — meg est en crise de lecture | la petite amie d’azriel (REAL) (@megblackthorn) 23 août 2021

« Wanda ? Y a-t-il quelque chose de spécial aujourd’hui ? Eh bien, le 23 août se trouve être mon anniversaire, mais, plus récemment, l' »anniversaire » de Wanda et Vision le #WandaVision. Alors merci @wandavisionl’équipe de pour ce petit détail qui ressemblait à un cadeau. pic.twitter.com/2aprMvaXAr – Eduardo Basan (@ParadoxSiphon) 23 août 2021

Je ne peux pas croire que wanda a marqué les deux ans de son amant sur elle et le calendrier de vision avec un petit cœur, quel rapide pic.twitter.com/Pa3q3vG5VM – michal ᗢ lit toujours atyd (@tooinloveswift) 23 août 2021

Joyeux anniversaire Wanda et Vision ; dans mon esprit, vous avez vieilli ensemble. Je t’aime trop, mon couple préféré. ❤️#WandaVision – ًLizzie Emmy Nominee (@scarletsersi) 23 août 2021

c’est aujourd’hui le premier anniversaire de wanda & vision après avoir survécu à leur premier dîner ! pic.twitter.com/CIjmEcpQux – nina (@scorsodio) 23 août 2021

Nous aimerions profiter de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Wanda et Vision ! ???????? pic.twitter.com/eKHfROo0oi – syfy (@syfy_culture) 23 août 2021

aujourd’hui, c’est le jour de l’anniversaire de wanda et vision

le meilleur couple MCU pic.twitter.com/Kkm3n1JPaB — cece ᗢ et si… ? époque (@avngrxt) 23 août 2021

Aujourd’hui serait l’anniversaire de Wanda et Vision ! ???????? pic.twitter.com/izeVOq6LAd – Le meilleur de la sorcière écarlate (@badpostMaximoff) 23 août 2021

omg, je viens de remarquer que c’est aussi l’anniversaire de mariage de Wanda & Vision ???? pic.twitter.com/tQdWiuNGw4 – Indri (@indripl) 23 août 2021

