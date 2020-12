Les fans de Star Wars ont décodé le message de Boba Fett dans The Mandalorian Chapter 14

Guerres des étoiles les fans ont déjà décodé le code de la chaîne de Boba Fett à partir de The Mandalorian saison 2. La série à succès Disney + a montré Temuera Morrison à la toute fin du chapitre 9, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations sur ce qui allait se passer dans la saison 2. Le simple fait de voir l’ancienne armure de Boba Fett endommagée aurait suffi pour Guerres des étoiles fans, mais Dave Filoni et Jon Favreau ont décidé de faire un pas de plus. Il y a SPOILERS pour The Mandalorian saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Boba Fett montre à Din Djarin son code de chaîne qui est écrit en mando’a. Din répond que Jango était un enfant trouvé et Boba répond que Jango a combattu dans les guerres civiles mandaloriennes. Par lignée, cela fait également de Boba Fett un Mandalorian. Affaire classée. pic.twitter.com/MeafzpxW07 – Le meilleur de Boba Fett (@BestOfFett) 6 décembre 2020

Dans le chapitre 14 de The Mandalorian, notre héros emmène Grogu sur la planète Tython. Cependant, lorsqu’il arrive, il apprend qu’il n’est pas seul. Din Djarin est bientôt face à face avec Boba Fett, qui cherche à récupérer son armure et ne veut rien reculer pour obtenir ce qui lui appartient. Fennec Shand, que tout le monde croyait mort, est également là, travaillant avec Boba Fett. De toute évidence, Djarin n’abandonnera pas l’armure à cause de son credo, mais l’Empire, qui est de retour, se présente pour tenter de kidnapper Grogu, ce qui conduit Boba Fett à obtenir son armure par lui-même.

Après avoir combattu l’Empire, Boba Fett affronte Din Djarin et explique l’importance de l’armure et ce que cela signifie pour lui. Afin de le prouver, il extrait un code de chaîne vieux de 25 ans, que Djarin comprend immédiatement, bien que la plupart d’entre nous à la maison n’aient aucune idée de ce que dit le code. Heureusement, quelques hardcore Guerres des étoiles les fans ont déchiffré le code et ont appris qu’il se traduisait par: « Foundling, Took into … The year the … Concord Dawn, Mentor Jast, Father Fett, Boba Fett. »

Concord Dawn est la planète natale du père clone de Boba Fett, Jango Fett, qui était un enfant trouvé comme Din Djarin. «Father Fett» est probablement une référence à Jango, tandis que Mentor Jast est probablement une référence à Jaster Mereel, qui est également de Concord Dawn. Dans le canon Legends, Jaster était le père adoptif de Jango. Il semble que Jon Favreau et Dave Filoni plongent profondément dans Legends pour reconstituer une histoire pour Boba Fett, qui ferait partie d’une série de spin-off prequel, se déroulant avant les événements de The Mandalorian.

Le code de la chaîne continue, mais il ne peut pas être déchiffré, ce qui signifie qu’il y a une histoire de Boba Fett dans laquelle plonger. Les spéculations sur une série Boba Fett en direct sont partout en ce moment, avec un casting qui aurait déjà eu lieu. Pour l’instant, l’emblématique chasseur de primes a une dette envers Din Djarin pour avoir récupéré son armure et aidera le héros dans sa prochaine mission, qui va être une grande. The Mandalorian Le chapitre 14 était un épisode massif, rempli de beaucoup d’informations en très peu de temps. Vous pouvez consulter la traduction du code de chaîne ci-dessus, grâce au Le meilleur de Fett Twitter Compte.

