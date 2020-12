Les fans de ‘Star Wars’ n’ont pas abandonné une possible trilogie Rian Johnson …

Le dernier Jedi était sans aucun doute un film controversé qui a divisé de nombreux fans de Star Wars. Cela étant dit, beaucoup Guerres des étoiles les fans peuvent toujours s’entendre sur certaines choses en ce qui concerne Le dernier Jedi, et une de ces choses a à voir avec sa cinématographie.

Cependant, en ce qui concerne les choses sur lesquelles les fans de Star Wars ne peuvent pas s’entendre, l’écrivain et réalisateur du film, Rian Johnson, est au centre de cette discussion. Depuis que Johnson a écrit et réalisé le film, de nombreux fans l’aiment ou le détestent pour la façon dont le film s’est déroulé.

C’est pourquoi, malgré aucune annonce récente de ce type, de nombreux fans de Star Wars espèrent toujours un Guerres des étoiles trilogie réalisée par Rian Johnson.

Pourquoi les fans de Star Wars veulent une trilogie de Rian Johnson

Comme les fans de Star Wars en ont parlé sur Reddit, Le dernier Jedi était un film Star Wars qui avait une voix unique. Comme l’a écrit un fan, «The Last Jedi avait assez de nouvelles idées et d’écritures uniques qui m’ont excité à l’idée d’en voir plus.»

Johnson avait écrit et réalisé plusieurs films acclamés avant de continuer à travailler sur Le dernier Jedi, et de nombreux fans pensaient que son style fonctionnait très bien dans le film.

En plus de cela, comme l’ont dit d’autres fans, Disney avait déjà annoncé une future trilogie censée provenir de Johnson. Cependant, le problème est que Disney est en grande partie silencieux sur cette trilogie depuis 2017, donc si de nombreux fans sont sûrs que cela va arriver, d’autres deviennent plus sceptiques alors que Disney maintient son silence.

Le contrecoup de ‘The Last Jedi’ a peut-être nui à cette trilogie

Rian Johnson | Amanda Edwards / Getty Images

De nombreux fans de Star Wars ont spéculé sur Reddit que la principale raison du silence radio de Disney sur la trilogie de Johnson était due au contrecoup que Le dernier Jedi reçu. Comme l’a écrit un fan, « Ce qui me dérange, c’est que les fans qui se sont opposés à Rian et à ce film ont vraiment changé la façon dont Disney a géré sa trilogie. »

Bien qu’il soit impossible de vraiment comprendre l’impact de ces fans, ce qui est certain, c’est que, comme les fans de Star Wars en ont parlé, la trilogie de Johnson a déjà été annoncée. Le dernier Jedi est sorti, et par la suite, Disney est resté silencieux à ce sujet pendant plus de trois ans.

Les fans interprètent ce changement de différentes manières, et certains fans pensent que la réaction contre Le dernier Jedi a amené Disney à abandonner la trilogie de Johnson.

D’autres fans pensent que, bien que Johnson puisse encore avoir une autre chance de réaliser un autre film Star Wars, sa trilogie a été annulée parce que Disney ne pensait pas que cela aurait du sens financièrement. Cependant, il y a des fans de Star Wars qui sont plus optimistes à ce sujet.

Pourquoi la trilogie Rian Johnson peut encore se produire

Comme les fans de Star Wars sur Reddit l’ont dit, puisque Disney a fait confiance à Johnson pour faire une trilogie avant même Le dernier Jedi est sorti, il y a clairement beaucoup de confiance entre Johnson et Disney. Cette confiance peut lui permettre de prendre quelques années pour se calmer avant de commencer enfin à travailler sur sa trilogie.

Et cela semble être exactement ce que Johnson fait. Depuis Le dernier Jedi est sorti, Johnson a commencé à travailler sur son prochain film, qui était Couteaux sortis.

Ce film s’est avéré être un succès retentissant, car il racontait une histoire mystérieuse originale qui a captivé le public. Couteaux sortis a également été nominé pour un Oscar, ce qui a prouvé aux fans que Johnson était toujours un grand réalisateur.

Après Couteaux sortis est sorti, Johnson a parlé de faire des suites. Pour les fans de Star Wars, cela signifie que Johnson sera probablement occupé avec ses propres projets au cours des prochaines années, et quand il en aura fini avec eux, il pourrait enfin commencer à travailler sur sa trilogie.