Les fans de ‘Spider-Man’ sont fatigués que chaque méchant garde rancune contre Tony Stark

Une grande puissance s’accompagne d’une grande responsabilité, et avec la franchise de films la plus réussie de la planète, il y a beaucoup d’opinions de fans sur la façon de faire mieux.

C’est la leçon que l’univers cinématographique Marvel apprend encore et encore alors que les fans les inondent de suggestions et de plaintes. Entre la frustration suscitée par les retards de production et les opinions sur les décisions de casting, l’équipe MCU a beaucoup de travail à faire pour garder les fans apaisés alors qu’ils déploient leur prochaine phase de films.

Maintenant, les fans expriment leur opinion sur un point de l’intrigue dans le vaste scénario de Spider-Man. Ils sont fatigués d’un trope répété qui apparaît dans les méchants.

Spider-Man est un personnage majeur du MCU

Le MCU s’est fait un nom en donnant une exploration approfondie aux super-héros moins connus, mais Spider-Man n’en fait pas partie.

Comme le rapporte Screen Rant, Spider-Man est un personnage populaire qui a fait partie du canon de bande dessinée et de super-héros conçu avec amour par le légendaire Stan Lee. Le personnage, que Lee a conçu comme un adolescent aux prises avec des problèmes normaux qui vieillirait pendant son temps dans l’œil de la culture pop, est apparu pour la première fois en 1962 malgré les réticences de l’éditeur de Lee sur le concept.

Bien sûr, nous savons maintenant que l’éditeur avait tort, et après que la bande dessinée Spider-Man soit devenue un best-seller, Lee a été invité à créer plus d’histoire pour le super-héros accidentel.

Spider-Man est rapidement devenu l’un des personnages les plus vendus de la bande dessinée Marvel, et L’incroyable homme-araignée a fonctionné sous forme de bande dessinée pendant un demi-siècle. Depuis lors, Spider-Man a fait des apparitions à l’écran, petites et grandes.

Des productions à petit budget aux films d’action de haute qualité, Spider-Man est l’un des super-héros les plus reconnaissables au monde.

Spider-Man a combattu de nombreux méchants sur grand écran

Le temps passé par Spider-Man sur grand écran a été assez complexe. James Cameron – le réalisateur légendaire de Titanesque et Avatar renommée – avait eu l’intention de donner vie à une version du personnage dans un film, mais cela ne s’est jamais tout à fait réuni.

Au lieu de cela, des éléments de la vision de Cameron ont fui et ont fini par être incorporés dans la trilogie de Sam Raimi.

Cette version de l’histoire mettait en vedette Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man et Kirsten Dunst dans le rôle de sa bien-aimée Mary Jane. Les deux premiers films de Raimi ont été acclamés par la critique, mais le troisième et dernier épisode était en quelque sorte un flop.

Un quatrième film selon la rumeur ne s’est jamais concrétisé, et la vision de Marvel sur le personnage a repris avec Miles Morales au lieu de Peter Parker derrière le masque.

Après un accord avec Sony, le Peter Parker Spider-Man s’est frayé un chemin dans le MCU, et Spider-Man: retour à la maison a offert un aperçu des possibilités pour l’avenir.

Tout au long de ces nombreuses itérations, Spider-Man a dû combattre plusieurs méchants. Après tout, ce n’est pas beaucoup de conte de super-héros sans méchant au mieux. Le MCU a présenté Shocker, Prowler, Scorpion, Jackal et The Tinkerer en tant qu’ennemis de Spider-Man.

Les fans sont frustrés par un trope Spider-Man

J’ai hâte que le prochain méchant de l’homme-araignée du MCU soit comme Hobgoblin, mais son histoire d’origine est qu’il était un gars des postmates que Tony Stark n’a pas donné de pourboire ou de la merde – SungWon Cho (@ProZD) 16 juillet 2019

Alors que de nombreux fans ont été ravis de voir l’héritage de Spider-Man se poursuivre dans le MCU, les éloges ne sont pas venus sans quelques plaintes.

Dans un fil Reddit discutant des intrigues à venir des films Spider-Man, les fans ont exprimé un grand changement qu’ils veulent voir. «J’en ai assez que les méchants du MCU Spider-Man soient indirectement créés par Tony Stark», s’ouvrit l’affiche originale. Le message exprimait la frustration que les méchants avaient des motifs flous parce qu’ils détestaient en fait Stark, pas Spider-Man.

Certaines réponses ont défendu la connexion Stark comme étant logique: «cela a en fait beaucoup de sens dans l’univers que les choses lui remontent.» D’autres ont souligné que la plainte avait déjà été traitée par les fans à plusieurs reprises et ont appelé à la patience.

«Je pense que vous devez être patient. Ce qui a fait le succès du MCU, c’est la construction massive et le développement du personnage », a écrit un fan.