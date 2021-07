Les fans de Sony se chamaillent sur Ghost of Tsushima PS5 Paywall

Dans une semaine qui a vu Sony confirmer son acquisition de Housemarque et annoncer une édition améliorée de Ghost of Tsushima, il est vraiment impressionnant que ses fans parlent principalement de mises à niveau gratuites de PS4 à PS5. Dans le cas de Ghost of Tsushima: Director’s Cut, bien sûr, il n’y en a pas – il en coûte 19,99 € pour mettre à niveau votre version PS4 existante, puis 9,99 € supplémentaires pour la convertir en édition de nouvelle génération.

Nous avons déjà expliqué comment cela prouve que la PS5 est pour les payeurs – plus nécessairement pour les joueurs – et il semble que beaucoup soient d’accord : l’histoire principale de la gigantesque communauté PS5 de Reddit concerne actuellement ce sujet même, tandis qu’un rapide coup d’œil au développeur Twitter de Sucker Punch Les réponses révèlent que les fans se sentent assez frustrés par ce dernier exemple de nickel et de gradation de nouvelle génération.

Voici le problème : l’extension semble excellente et nous n’avons aucun scrupule à la payer. Nous devons également remercier le studio de Seattle d’avoir ajouté gratuitement l’extension Ghost of Tsushima: Legends, ainsi que de s’être engagé dans diverses autres améliorations de la qualité de vie pour tout le monde. Mais à une époque où Metro: Exodus déploie gratuitement des ports PS5, cette taxe est inacceptable.

Il est clair que Sony évalue le contenu de Director’s Cut à 19,99 €, il facture donc 9,99 € de plus pour l’amélioration de l’audio 3D, la prise en charge du contrôleur DualSense et la synchronisation labiale japonaise. Vraisemblablement, il y aura d’autres cloches et sifflets technologiques – le studio a déjà mentionné des temps de chargement plus rapides – mais ceux-ci sont largement attendus des mises à niveau de nouvelle génération. Désolé, mais le précédent a déjà été créé.

Cette semaine, Bethesda – une publication appartenant à Microsoft – a publié une mise à niveau PS5 gratuite pour DOOM Eternal. Bon sang, nous avons même vu de plus petits éditeurs, comme Tripwire Interactive pour l’amour de Dieu, offrir des mises à niveau gratuites significatives à Maneater. Même Sony, de retour au lancement de la PS5 l’année dernière, a permis aux fans de mettre à niveau leurs copies PS4 de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sans frais supplémentaires.

Il n’est pas étonnant qu’une annonce qui aurait dû être un slam-dunk ait déjà tourné au vinaigre. Il est possible que la mauvaise publicité incite Sony à revenir sur sa décision, mais nous ne serions pas non plus surpris s’il pense qu’arracher 9,99 € supplémentaires aux premiers utilisateurs vaut le contrecoup. De toute façon, tout cela laisse un mauvais goût, n’est-ce pas ?