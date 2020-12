Les fans de Sonic the Hedgehog veulent vraiment le rock en tant que Knuckles dans Sonic 2

Les rapports récents que les fans favoris Sonic l’hérisson Le personnage, Knuckles, figurera fortement dans la suite.Les fans se demandent qui sera amené à fournir la voix de l’échidné rouge bien-aimé. Eh bien, un nom semble battre tous les autres sur les réseaux sociaux, avec Sonique les amateurs espèrent que le rôle sera rempli par le biceps marchant et le lourd frappeur hollywoodien Dwayne « The Rock » Johnson.

Aimez et retweetez si vous êtes d’accord que Dwayne « The Rock » Johnson devrait faire entendre sa voix dans la suite du film Sonic the Hedgehog.# SonicMovie2#SonicNewspic.twitter.com/p6PUIoEfvc – AspieTree (@ AspieTree25) 23 décembre 2020

Après avoir trouvé un énorme succès à la WWE, Dwayne Johnson est devenu l’un des acteurs les plus recherchés d’Hollywood et a récemment été nommé acteur le mieux payé de l’année. Grâce à des rôles dans des franchises tentaculaires comme le Jumanji série, le Rapide furieux saga, et la prochaine sortie DC Adam noir, Johnson est maintenant considéré comme l’une des plus grandes icônes de films d’action de tous les temps.

Appelant ça maintenant, Tails sera exprimé par l’un des enfants de Stranger Things et Knuckles par un lutteur professionnel, sinon le rock, s’il n’est pas déjà dans le film devant la caméra en tant que président. – Chris Niosi (@Kirbopher) 23 décembre 2020

En plus de donner des coups de pied au cul et de prendre des noms, l’acteur a également prouvé son penchant pour la comédie, avec la combinaison des deux sans aucun doute pourquoi tant de gens sont convaincus que Johnson rejoindra Sonic le hérisson 2 comme Knuckles.

Rappel que Dwayne The Rock Johnson est le choix de casting PARFAIT pour Knuckles: pic.twitter.com/ZbuoqkrIDx – SpeedSuperSonic (@RicFromSSS) 23 décembre 2020

Comme c’est souvent le cas ces jours-ci, les pétitions ont déjà commencé.

Puisqu’il est confirmé que Knuckles sera dans le Sonic Movie 2, je veux une pétition pour qu’il soit exprimé par Dwayne Johnson. #SonicMovie# SonicMovie2pic.twitter.com/yRfVvVVovl – 🎄❄️ AfterLife457 ❄️🎄 (PDG du #SonicMovie) (@ AfterLi51707799) 23 décembre 2020

Beaucoup ont émis l’hypothèse que Knuckles sera introduit dans un Sonic le hérisson 2 camée, mettant en place un troisième film similaire à celui des débuts post-crédits de Tails dans le premier film, mais des sources ont maintenant indiqué que Knuckles aura un « rôle pertinent » dans le suivi et que l’apparence du personnage « sera plus grande que un camée. » Il a également été rapporté que Knuckles «restera fidèle à son incarnation de jeu vidéo», ce qui signifie qu’il pourra à la fois glisser et escalader les murs comme dans le jeu vidéo. Sa personnalité a été décrite comme « sérieuse dans la nature, mais toujours crédule parfois », le studio étant actuellement en train de casting pour la voix de Knuckles.

Les mêmes sources ont également affirmé que Sonic l’hérisson Le réalisateur Jeff Fowler sera de retour pour diriger la suite du jeu vidéo, avec les scénaristes Pat Casey et Josh Miller, et que le film cherche à démarrer la production en mai prochain. Ces sources mystérieuses ont même révélé que Sonic le hérisson 2 cherche à ajouter un autre personnage humain nommé Randall, qui n’interagira spécifiquement pas avec le personnage titulaire, et cette production cherche à ajouter un camée A-list aux procédures, avec Samuel L.Jackson et Chris Rock seraient considérés.

Ce n’est pas la première fois que le nom de The Rock est évoqué pour un Sonique suite, avec la star Neal McDonough ajoutant du carburant aux rumeurs. « J’ai hâte de participer à la deuxième partie », a déclaré McDonough plus tôt cette année. « Littéralement, deuxième partie, j’ai déjà entendu des rumeurs selon lesquelles The Rock va être [in it]. The Rock est dans la deuxième partie de tout, au fait. «

Johnson a même répondu à la Sonic l’hérisson cri sur les réseaux sociaux, où il a déclaré son amour pour le personnage et ses sentiments à l’idée d’être nommé par le speedster bleu hérissé. « Tellement fou que j’aimais jouer Sonic à l’université », a déclaré l’acteur. «Beaucoup de lunes plus tard… la vie peut être tellement imprévisible et parfois surréaliste. Donc, soudainement, Johnson se connecte en tant que Knuckles est beaucoup plus probable que prévu. La nouvelle de l’inclusion de Knuckles dans Sonic le hérisson 2 a été rapporté pour la première fois par The Illuminerdi.

Exactement sa voix capturerait totalement la personnalité de Knuckles The Echidna à la vie

Ce serait un casting parfait ✊ pic.twitter.com/K07V36KKWZ – Woody et Daffy Duck (@DaffyWoody) 23 décembre 2020

Le Rock doit jouer comme des phalanges, c’est la seule façon dont il fonctionnera – 🛸💫👽 ブ ル ー レ イ 👽💫🛸 (@JAKANGG) 23 décembre 2020

J’étais un peu incertain au début, mais entendre ça The Rock est le choix parfait pour jouer Knuckles s’ils veulent avoir une voix de célébrité. https://t.co/ZZuLrHVlUu – Je ne peux pas voir votre esprit de Noël 🎄 (@_BlindNostalgia) 23 décembre 2020

Je suis tellement excité de voir Knuckles dans Sonic the Hedgehog 2! J’espère qu’il sera exprimé par Dwayne the Rock Johnson – ❄️☃️ScorbunnyDream MAJEUR CARTOON, ANIME, GAMES FAN 🎄 (@ScorbunnyD) 23 décembre 2020

Nous devons avoir @TheRock comme Knuckles, il serait comme le meilleur Knuckles pour Sonic Movie 2! https://t.co/ADYYOJ00Gi – Dustin HyperShadow92 (@ HyperShadow92) 23 décembre 2020

Avec Dwayne the Rock Johnson dans le rôle de Knuckles. Protecteur des roches et de l’île Angel. pic.twitter.com/ANbwCucKXP – KazooDillk – Radical (@KazooMillk) 23 décembre 2020

