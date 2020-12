Les fans de ‘RHOP’ réagissent à l’annonce de la sortie de Monique Samuels après les retrouvailles

Monique Samuels a eu une année difficile Les vraies femmes au foyer de Potomac. La star de la télé-réalité a été impliquée dans une altercation physique avec la co-star Candiace Dillard qui a secoué la série. Cependant, après les retrouvailles de la saison 5, Samuels a lancé une bombe sur tous ses fans. L’entrepreneur a annoncé qu’elle quittait la série télé-réalité et ne reviendrait pas pour la saison 6. Les adeptes de Samuels se sont tournés vers les réseaux sociaux pour réagir à la nouvelle choquante.

Monique Samuels | Heidi Gutman / Bravo

Pourquoi Monique Samuels a-t-elle quitté la série?

Pour Samuels, la famille est l’aspect le plus important de sa vie. Une rumeur vicieuse a circulé selon laquelle elle aurait entendu dire qu’elle aurait été perpétuée par Gizelle Bryant. La paternité de son plus jeune bébé était remise en question et c’est quelque chose qu’elle ne veut pas tolérer.

«Je voulais représenter le véritable amour noir et montrer aux gens quelque chose en dehors de ce que le stéréotype a été à la télévision», a-t-elle déclaré lors d’une session Instagram Live. «Malheureusement, cette saison, j’ai bien joué dans ce stéréotype. Je faisais des heures supplémentaires pour me vérifier parce que c’est le contraire de ce que je veux afficher. Je serai toujours un excellent exemple ou un modèle pour mes enfants et vous devez savoir quand ça suffit.

Bien que Samuels quitte RHOP après quatre saisons est douce-amère, elle a apprécié son temps sur l’émission et la plate-forme que Bravo lui a donné.

« C’était une course folle, ce n’est pas facile de faire de la télé-réalité, et pour être tout à fait honnête, j’en ai fini avec », a déclaré Samuels. «J’apprécie tout ce que les gens ont fait pour moi, tous ceux qui ont fait partie de l’équipe Monique, je vous aime tous, mais quand vous franchissez certaines lignes, il n’y a pas de retour en arrière. Pour moi, ma famille est cette ligne. L’opinion de ma famille et de mes enfants et ce qu’ils pensent de ce que je fais m’ont plus de valeur que celle de quiconque, alors j’en ai plus.

Les fans réagissent à l’actualité

Dans l’annonce de Samuels sur le départ RHOP, elle ne pouvait pas remercier assez tous ses fans. Ses partisans l’ont soutenue tout au long de son parcours dans la série, en particulier cette année après sa querelle avec Dillard. Les réactions à sa sortie se sont précipitées après qu’elle ait publié sa vidéo Instagram Live sur IGTV.

« Non! J’en ai fini avec Potomac si vous n’y êtes plus. Tu es la reine », a répondu un fan.

« Monique, vous êtes une personne incroyable, ne laissez pas ces femmes infructueuses, jalouses et dégoûtantes vous abattre », a ajouté un disciple. «Il est clair qu’ils sont tous jaloux de votre famille et de votre réussite.»

«Gizelle a besoin de 10 sièges, elle a été prise dans tant de mensonges», a commenté un utilisateur d’Instagram.

« Toujours équipe Monique », a déclaré un autre fan. «C’est triste de vous voir partir mais vos enfants sont interdits. Protégez votre paix. »

«Si vous êtes absent, je suis absent aussi», a déclaré un autre adepte. «Votre famille passe définitivement en premier. Peut-être que vous pouvez avoir votre propre émission.

«Vous allez me manquer les gars. Ça craint que ce soit ce à quoi il fallait en venir », a répondu un autre utilisateur d’Instagram. « Andy [Cohen] a vraiment montré ses vraies couleurs en essayant de dissimuler les choses.

Une nouvelle saison de Les vraies femmes au foyer de Potomac devrait commencer à tourner en 2021 et être diffusé plus tard l’année prochaine sur Bravo.