Les fans de mercredi demandent à Netflix de renouveler la série pour la saison 2

La dernière prise sur La famille Addams est arrivé avec les débuts récents de Mercredi sur Netflix. Avec Tim Burton en tant que réalisateur et producteur exécutif de la série, Mercredi présente Jenna Ortega comme une version adolescente plus âgée du personnage titulaire. L’histoire suit mercredi alors qu’elle fréquente la Nevermore Academy, où elle enquête sur les sombres secrets de l’université à l’aide de ses pouvoirs psychiques.





Redémarrer une marque populaire comme La famille Addams peut aller dans les deux sens avec les fans, mais la plupart des téléspectateurs semblent apprécier le nouveau Mercredi série. Son score d’audience chez Rotten Tomatoes est de 86% frais, et de nombreux fans ont fait l’éloge de la série sur les réseaux sociaux. Certains se demandent pourquoi Netflix n’a pas déjà donné Mercredi un renouvellement pour la saison 2, estimant que la série a connu une excellente première saison qui mérite que son histoire continue.

« Si Netflix ne renouvelle pas mercredi pour une deuxième saison, je ferai des ravages si catastrophiques qu’ils seront condamnés à le regretter », a écrit un fan dans un tweet que mercredi Addams approuverait.

« Je viens de finir de regarder Mercredi série sur Netflix. Solide 10/10″, écrit un autre fan. « Chaque scène semblait intrigante et j’en veux plus. Espérons que Netflix renouvellera le contrat de la franchise saison 2 ! J’attendrai! De plus, Jenna Ortega a réussi. »

Et comme le dit un autre fan, « Le spectacle Mercredi était incroyable, j’ai tellement aimé! Le jeu d’acteur de Jenna Ortega était hors de ce monde et chaque élément – l’écriture, le décor, les costumes, était parfait, j’espère vraiment qu’ils renouvelleront le spectacle pour une autre saison. »





Le mercredi se termine par un cliffhanger

Netflix

Sans aller trop loin dans le territoire des spoilers pour ceux qui n’ont pas encore regardé la série, MercrediLa saison des étudiants de première année ne conclut pas les intrigues de la série avec un arc. Cela laisse la porte ouverte à la poursuite de l’histoire avec une autre saison, et il est clair que les créateurs de la série visaient cela. C’est à Netflix de décider si cette deuxième saison arrivera finalement, mais les co-créateurs Al Gough et Miles Millar ont déjà quelques idées en tête pour savoir où aller dans les prochains épisodes, si ce renouvellement devait arriver.

« La série parle vraiment d’une fille qui voit le monde en noir et blanc et qui apprend qu’il y a des nuances de gris », a récemment déclaré Gough à TVLine à propos de ce que la saison 2 verrait potentiellement. « Je pense que comme toute relation ou toute amitié, cela peut compliquée par d’autres facteurs. Ce ne sera jamais facile. Et c’est vraiment elle qui apprend à naviguer dans les hauts et les bas de l’amitié.

Avec Jenna Ortega dans le rôle principal, la série présente également d’autres membres de la famille Addams avec Catherine Zeta-Jones comme Morticia, Luis Guzman comme Gomez et Isaac Ordonez comme Pugsley. Les showrunners ont également taquiné que davantage de membres de la famille seront vus dans la saison 2, mais le spectacle se concentrera toujours principalement sur le mercredi Addams d’Ortega et les nouvelles relations qu’elle forge à Nevermore Academy.

Mercredi est maintenant en streaming sur Netflix. Vous pouvez voir d’autres fans demander un renouvellement ci-dessous.