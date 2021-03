Les fans de Marvel nomment Thor Ragnarok une bande spéciale

L’univers cinématographique Marvel abrite l’un des films les plus rentables au monde et un monde de la télévision en plein essor qui produit un nouvel épisode de programmation de super-héros chaque semaine, Thor Ragnarok il fait partie de ces bandes aimées par les fans.

Vous pourriez aussi être intéressé par: RUST excite les fans avec une annonce pour les consoles en mai

Les fans ne peuvent pas arrêter de parler de Thor: Ragnarok e Taika waititi, près de quatre ans après sa sortie en salles. En fait, tant de gens en parlent dimanche, le film est devenu un sujet tendance sur Twitter.

Heureusement pour les fans de Thor, Waititi et son équipe ne font que commencer. Alors que la plupart parlent de la façon dont les superbes graphismes de Ragnarok ont ​​fait de lui l’une des caractéristiques les plus visibles de Marvel, le cinéaste a déclaré publiquement que Thor: l’amour et le tonnerre rendra Ragnarok « sûr ».

« Cela donne à Ragnarok l’impression d’être un film vraiment sûr et ordinaire », a déclaré Waititi dans une vidéo Instagram Live au printemps dernier.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les fans de My Hero Academia sont ravis du nouveau film

« Ce nouveau film donne l’impression que nous avons demandé à un groupe d’enfants de 10 ans ce qu’ils voulaient voir, puis nous avons simplement dit oui à tout. »

Thor: Ragnarok est maintenant en streaming sur Disney +.