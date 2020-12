Les fans de Little Mix obtiennent Always Be Together au numéro 1 en l’honneur de Jesy Nelson

«Always Be Together» a dominé le classement iTunes du Royaume-Uni peu de temps après que 4Ever Little Mix soit devenu le sujet tendance numéro 1 sur Twitter.

Les fans de Little Mix rendent hommage à Jesy Nelson et ils viennent de placer « Always Be Together » au numéro 1 en l’honneur de la star.

Lundi 14 décembre, Little Mix a annoncé que Jesy Nelson avait quitté le groupe de filles. Dans une déclaration, les membres restants Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards ont écrit: « Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix. C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous sommes pleinement d’accord de Jesy. Nous l’aimons beaucoup. «

Jesy a ensuite publié sa propre déclaration. Elle a expliqué: « La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a eu un impact négatif sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes vraiment difficile. » Jesy a également remercié les fans de Little Mix, ainsi que Jade, Leigh-Anne et Perrie pour avoir créé « certains des souvenirs les plus incroyables » avec elle.

Maintenant, les fans de Little Mix se sont rassemblés pour faire passer l’une des chansons préférées de Little Mix de Jesy au numéro 1 et ils l’ont fait.

Que signifient les paroles ‘Always Be Together’ de Little Mix?



Paroles de Little Mix Always Be Together: La chanson ADN préférée de Jesy Nelson expliquée. Image: Syco, Neil Mockford / GC Images

‘Always Be Together’ est la piste 4 du premier album de Little Mix ADN. La chanson parle de l’amitié de Little Mix et de la façon dont ils seront « toujours ensemble », même s’ils sont séparés par l’espace et le temps. Dans le refrain, le groupe chante: « Nous serons toujours ensemble, ne vous inquiétez pas / Je serai toujours à vos côtés, ne vous inquiétez pas / Le cercle ne se terminera jamais / Sachez simplement que nous nous rencontrerons encore. »

Dans le premier couplet, Leigh-Anne chante également: « Nous sommes amis pour la vie, retenez cela profondément à l’intérieur / Que ce soit votre motivation pour survivre », et Jesy ajoute plus tard: « Trouvez-moi dans le ciel, dansant avec la lune et la nuit / Votre rythme cardiaque est déguisé en ma berceuse. » Les filles ont interprété la chanson tous les soirs dans le cadre de leur setlist de la tournée ADN et ont expliqué à quel point cela comptait pour elles et leur lien.

Si ce n’était pas assez émouvant, Jesy a expliqué à plusieurs reprises à quel point elle aime « Toujours être ensemble ». L’année dernière, un fan lui a demandé « Quelle est ta chanson préférée de DNA? » et elle a répondu: « Nous serons toujours ensemble! » En discutant de cela en 2012, elle a déclaré: « Little Mix sera toujours ensemble. Nous n’irons nulle part. C’est ce que nous aimons faire. »

Hier (17 décembre), les mixeurs du monde entier ont obtenu « 4 Ever Little Mix » tendance sur Twitter en l’honneur de Jesy et il est devenu le sujet numéro 1 dans le monde avec plus de 150 000 tweets. Dans le même temps, ils ont tous commencé à faire campagne pour que « Always Be Together » soit numéro 1 sur iTunes et il a depuis dépassé 16 charts et atteint 5 sur le classement mondial d’iTunes.

Jesy a depuis remercié les fans pour leur soutien. Aujourd’hui (17 décembre), elle a publié une histoire sur Instagram en écrivant: « Je veux juste dire merci beaucoup à tous ceux qui m’ont montré tant d’amour et de soutien au cours des derniers jours. Certains de vos messages m’ont fait ressentir tellement émouvant et je l’apprécie tellement et je vous aime tous. «

Tout au long du séjour de Jesy à Little Mix, elle a été incroyablement honnête à propos de la pêche à la traîne qu’elle a affrontée et de la façon dont cela a affecté sa santé mentale. Son documentaire primé Odd One Out est une visualisation essentielle. Nous lui souhaitons tout le meilleur dans ses projets futurs et nous lui envoyons tout notre amour et notre soutien, ainsi que Jade, Leigh-Anne et Perrie.

Little Mix – ‘Always Be Together’ paroles

INTRO: Jesy Nelson

Mmm-hmm, mmm-hmm, hmm

Ouais, ouais, ouais-hé, mmm-hmm

VERSE 1: Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall

Nous sommes amis pour la vie, retenons cela profondément à l’intérieur

Que ce soit ta volonté de survivre

Et reste juste haut et haut

Assurez-vous de tout donner

Et si jamais tu tombes, sache que je suis juste ici

CHŒUR: Tous

Nous serons toujours ensemble, ne t’inquiète pas

(Woah, ooh, oh, oh-oh-oh)

Je serai toujours à tes côtés, ne t’inquiète pas

(Ne t’inquiète pas, non, non, non)

Le cercle ne se terminera jamais, sache juste que nous nous reverrons

Et nous serons toujours ensemble, pour toujours toujours (Oh-oh, ooh-ooh)

Je suis là

VERSE 2: Jesy Nelson et Perrie Edwards

Trouve-moi dans le ciel, dansant avec la lune et la nuit

Ton rythme cardiaque est déguisé en ma berceuse

Sois heureux et sache que je te regarde voyager partout

En attendant que nous nous rencontrions à nouveau, oh

CHŒUR: Tous

Nous serons toujours ensemble, ne t’inquiète pas

(Ne t’inquiète pas, hey, eh-eh)

Je serai toujours à tes côtés, ne t’inquiète pas (ne t’inquiète pas)

Le cercle ne finira jamais (il ne finira jamais)

Sache juste que nous nous reverrons (nous nous reverrons, non-oh)

Et nous serons toujours ensemble, pour toujours toujours (Oh-oh-oh-oh)

Je suis là

PONT: Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson et Jade Thirwall

Si tu as besoin de moi (ouais), je suis dans le vent

Cherchez-moi ami, je suis dans les étoiles (je suis dans les étoiles)

Quand tu as besoin de moi, les cieux t’enverront

Un message à l’intérieur

RÉPARTITION: Tous

Directement à ton coeur

(Woah, oh-oh-oh, oh-oh-oh, woah, oh-oh-oh-oh)

CHŒUR: Tous

Nous serons toujours ensemble, ne t’inquiète pas

(Ne t’inquiète pas, non-oh-ooh)

Je serai toujours à tes côtés, ne t’inquiète pas

(Ne t’inquiète jamais pour rien, non, non, non, non, non, non, non)

Le cercle ne finira jamais (il ne finira jamais)

Sache juste que nous nous reverrons (nous nous reverrons, oh)

Et nous serons toujours ensemble, pour toujours toujours

(Ne t’inquiète pas), je suis ici (je suis ici)

OUTRO: Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson et Jade Thirwall

Je suis ici (ouais-hey-ey)

Je suis là

Je suis là

(Je suis -, je suis -, je suis -, je suis -, je suis -, je suis -, je suis -, je suis -)

.

