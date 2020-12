Les fans de Johnny Depp l’ont encore fait: ils ont boycotté une vidéo d’Amber Heard

Le conflit judiciaire entre Johnny Depp et Ambre entendu Il ne cesse d’ajouter des chapitres, se rapprochant de plus en plus du procès en diffamation que l’acteur a porté à la suite des plaintes publiques de violence domestique que l’actrice a présentées à plusieurs reprises. Leurs avocats évoquent différentes circonstances au cours de leur relation et celle-ci sera enfin définie du 11 au 28 janvier 2021.

Il est clair que qui a remporté les petites batailles jusqu’à présent Entendu, car continue de travailler chez Warner Bros.et fera partie de la ‘Snyder Cut. D’autre part, Depp a été renvoyé de la saga des « Animaux fantastiques » et Disney a précisé qu’il ne l’aura plus pour les prochains projets de ‘Pirates des Caraïbes’.

Bien que Johnny ait reçu une bonne somme d’argent après le licenciement de Warner Bros., il sait que il traverse le pire moment de sa carrière et les grands producteurs n’y voient plus favorablement, comme ils le faisaient auparavant. Pour le moment, il n’y a pas de grande offre pour lui de redevenir la star qui a su conquérir des millions de fans. Ces fans qui ne manquent pas un moment pour le soutenir, et est ce qu’ils ont encore fait pour blesser Amber.







Ces followers étaient présents dans une vidéo de Accéder à Hollywood, publié le 14 décembre. Là, l’actrice a fait des déclarations sur les cours 2020: « Adaptez-vous et survivez, adaptez-vous et survivez … Mieux vous faites des changements en interne, plus vous avez de chances non seulement de prospérer, mais aussi de survivre. ». Ce contenu YouTube a actuellement 340 Je n’aime pas et à peine 3000 J’aime en faveur, et dans les commentaires, vous pouvez lire: « Elle n’est PAS une victime ».

Selon plusieurs fans, l’objectif de cette action C’était une façon de se souvenir que si Amber Heard gagne légalement, ils sont du côté de Johnny Depp.. En plus d’exprimer son mécontentement de voir qu’elle continue de travailler et qu’il a perdu de nombreuses opportunités d’emploi.