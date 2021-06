Les fans de Hideo Kojima enquêtent sur l’abandon exclusif de la PS5, se lit comme des théories du complot

Les spéculations tout à fait bizarres entourant la prochaine exclusivité PlayStation 5 Abandoned et ses liens ténus avec le créateur du jeu Hideo Kojima ne disparaissent tout simplement pas. Après avoir initialement nié les allégations, Blue Box Game Studios est simplement Kojima déguisé et s’excusant pour un récent tweet liant Abandoned à Silent Hill, les fans du designer de Metal Gear Solid dressent désormais de longues listes de preuves le liant au projet PS5 en question. Nous vous suggérons de vous attacher pour celui-ci car nous sommes sur le point de descendre le terrier du lapin et plus encore.

Ce message Reddit rassemble toutes les « preuves » sous un même toit, nous allons donc travailler à partir de cela. La liste commence par quelques événements aléatoires et potentiellement sans rapport, y compris le fait que la page YouTube de Blue Box Game Studios présente des collines (Silent Hill et potentiellement des références à Death Stranding) et un tweet récent de Kojima lui-même y compris « silencieux » et « colline ». Les fans ont également remarqué que les lettres P et T sont couvertes d’arbres dans la bande-annonce d’Abandoned PS5. Quelle est la pertinence ? La fameuse démo PT, bien sûr. La première section des revendications est ensuite complétée par un bavardage général sur la façon dont Hideo Kojima l’a fait une fois auparavant. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain a été initialement annoncé par Moby Dick Studio avant qu’il ne soit révélé être Kojima derrière tout cela.

Mais voici où les choses deviennent vraiment inhabituel. Au cours des deux derniers jours, les fans ont vraiment creusé dans l’histoire de Blue Box Game Studios et des personnes derrière, découvrant des liens étranges et des événements étranges au cours du processus. Les teasers originaux de PT faisaient mention de « Snowflakes of Blood ». UNE tweet de deux jours mentionne la même phrase comme un « fait de gameplay » pour Abandoned aux côtés des spécifications habituelles de la console. Ensuite, le développeur a été fondé environ un an après le lancement de PT sur PlayStation 4 et d’ici là, il n’a créé qu’un seul autre jeu. Le logo de ce titre est une empreinte de main noire, un peu comme dans Death Stranding. En cours de route, l’un des jeux annulés de Blue Box Game Studios s’appelait Lost Tapes – également le nom de la quatrième bande originale de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Le patron de Blue Box Game Studios, Hasan Kahraman, a joué à un jeu sur son compte PSN nommé Demon Blood, qui n’est pas disponible sur le PS Store. Cela pourrait simplement être un nom de code pour Abandoned, mais les enquêteurs ont repéré l’icône qui lui est associée. Il affiche le texte : « Tête de sirène ». Ceci est utilisé comme un autre lien vers Silent Hill en raison du célèbre ennemi Pyramid Head. Une autre suggestion intéressante est que le compte Twitter du développeur publie très tôt le matin à son heure locale des Pays-Bas. Les fans ont compris cela et puisque le Japon a sept heures d’avance sur le pays, ils l’ont maintenant lié au fait que Kojima a lancé des tweets en fin de matinée dans l’est.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et Geoff Keighley répond à une question sur le studio Abandoned, révélant que Blue Box Game Studios lui a demandé s’il pouvait les aider à révéler le jeu. Il dit « qu’il y aura plus à partager sur ce titre », mais que Hasan Kahraman lui a en fait envoyé un message privé à ce sujet il y a « peu de temps ». Keighley a ensuite partagé des preuves de ce DM Twitter, mais en raison de la façon dont le site de médias sociaux documente ces messages, Keighley l’avait soit capturé immédiatement après l’avoir reçu, soit venait juste de le faire apparaître dans sa boîte de réception Twitter. Cela soulève la question : si c’est le premier, pourquoi feriez-vous une capture d’écran des DM d’un développeur aléatoire dont vous n’aviez probablement jamais entendu parler ?

Et c’est là que nous en sommes au moment de la rédaction. Notre prochaine mise à jour pourrait arriver samedi lorsque l’application « Abandoned Realtime Trailers » arrivera sur le PS Store. Cela vous permettra censément de faire l’expérience de « le gameplay révèle en temps réel sur votre PS5 ». Même cela soulève des questions puisqu’une telle chose n’a jamais été faite sur PS5 auparavant, alors pourquoi un développeur indépendant inconnu serait-il le premier à le faire ?

Quoi qu’il en soit, après tout ça, où en êtes-vous sur cette situation bizarre ? Pensez-vous que Hideo Kojima est vraiment derrière tout cela ou s’agit-il simplement d’un petit studio indépendant qui cherche désespérément à attirer l’attention et qui achète tout ce qu’il peut faire pour attirer l’attention sur Abandoned? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.