Les fans de Harry Styles pensent qu’il ressemble exactement à Miranda Sings dans sa nouvelle tenue de tournée

Qui l’a le mieux porté ? Harry Styles ou Miranda Sings ?

Des boas en plumes aux chemises à volants, en passant par la soie et la dentelle, on peut toujours compter sur Harry Styles pour faire son entrée.

Reprogrammé après avoir été annulé l’année dernière en raison de la pandémie, hier soir (8 septembre), Love On Tour du chanteur de « Watermelon Sugar » est arrivé à Denver pour son deuxième spectacle… et les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer une étrange inspiration pour la tenue de scène de Harry .

Pour son look sur scène, Harry portait une coupe Gucci personnalisée, avec un long pantalon rouge, une chemise bleue à rayures et des bretelles, ainsi que des bottes rouges.

C’est une tenue que quiconque a passé trop de temps sur Internet pourrait reconnaître comme étant *très* similaire à Miranda Sings de YouTube.

Les fans pensent que Harry Styles s’est fait passer pour Miranda Sings dans son costume de tournée. Photo : Kevin Mazur/Getty Images pour The Recording Academy, Douglas Gorenstein/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

Pour ceux qui ne sont pas au courant, Miranda Sings est un personnage interprété par Colleen Ballinger sur YouTube, qui publie des sketches satiriques dans le personnage d’une chanteuse ennuyeuse et trop dramatique, qui pense que la publication de ses (mauvaises) vidéos de chant sur YouTube la rendra célèbre.

Tout comme Harry, Miranda Sings est généralement représentée vêtue d’un pantalon rouge surdimensionné et d’une chemise bleue.

Les fans en ligne ont comparé les deux et se sont demandé (en plaisantant, pensons-nous) si Harry était vraiment inspiré par les choix de mode de Miranda.

« Avec paix et amour pour Harry Styles, mais pourquoi l’ont-ils habillé comme s’il était en 8e et traversait une phase de Miranda Sings », a écrit une personne.

« Miranda chante RAN pour que Harry puisse marcher », a plaisanté un autre, publiant des photos de Harry et Miranda jouant côte à côte afin que nous puissions vraiment voir qu’ils sont fondamentalement la même personne. Un autre a tweeté : « Il n’y a vraiment aucune différence… Harry Styles qui ? Je ne sais que Miranda chante.

Même Miranda Sings a repéré la comparaison et a pesé dessus. Sa réponse ? Juste les yeux et les lèvres emoji.

Nous ne disons pas que Harry Styles et Miranda Sings sont la même personne, mais nous ne disons pas non plus cela. Pensez-y… les avez-vous déjà vus ensemble dans la même pièce ?

Harry Styles n’a pas encore commenté la question.

