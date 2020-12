Les fans de Harry Styles ont convaincu les gens qu’il est un vétéran de la guerre avec un mème viral

Les fans de Harry Styles ont refait surface la blague militaire élaborée en réponse aux demandes de Candace Owens de « ramener les hommes virils ».

Les tweets sur Harry Styles servant dans l’armée sont actuellement en train de devenir viraux et ils sont tous liés à sa couverture historique de Vogue.

Le mois dernier (13 novembre), Harry Styles est devenu le premier homme à apparaître seul sur la couverture de American Vogue. Il portait une robe sur la photo et a parlé de son amour des vêtements pour femmes dans l’interview. Le profil a été accueilli principalement avec des éloges, cependant, le commentateur conservateur Candace Owens a critiqué Harry et a tweeté que nous devons «ramener les hommes virils».

Depuis, Harry a applaudi Candace et maintenant ses fans ont commencé une blague élaborée sur le fait qu’Harry était un vétéran de la guerre.

Harry Styles a-t-il servi dans l’armée?



Harry Styles est-il un vétéran de la guerre? Le mème militaire viral a expliqué. Image: Dia Dipasupil / , Warner Bros Pictures

Oui. Vous avez bien entendu. Si vous recherchez Harry Styles sur Twitter en ce moment, vous verrez probablement des tweets sincères de personnes remerciant Harry pour son service dans l’armée. Cependant, les tweets ne sont pas vraiment sérieux. Ce sont simplement les fans qui traînent Candace pour ses commentaires. Les tweets se sont répandus si loin que certaines personnes pensent maintenant qu’Harry était dans l’armée.

Candace a publié une photo d’Harry portant l’uniforme militaire du moment où il a agi Dunkerque avec la légende: « #BBMM » et un fan a répondu: « il s’est littéralement battu pour notre pays et tu vas t’asseoir ici et parler de lui ». De nombreux autres tweets similaires sont depuis devenus viraux.

Une personne a tweeté: « Le fait que Candace Owens ait l’audace de manquer de respect à un vétéran de la guerre … combien irrespectueux. Harry s’est battu pour notre pays miss fille, donne-lui le respect qu’il mérite. » Ils ont également publié des photos de Harry dans Dunkerque.

En fait, le mème militaire Harry Styles a commencé en 2018 et refait régulièrement surface, donc la blague n’a rien de nouveau.

il s’est littéralement battu pour notre pays et tu vas t’asseoir ici et parler de lui 🙄🙄 – Brooke. (@goldcanyon) 2 décembre 2020

si quelqu’un veut discuter du fait que Harry Styles est un vétéran de la guerre, faites-le moi savoir, il s’est littéralement battu pour que notre pays cesse d’être irrespectueux 😤‼ ️ – aileen ☻︎ (@breastpumplarry) 3 décembre 2020

Bien sûr, les fans sauront déjà qu’Harry n’a jamais servi dans l’armée. Il a rejoint One Direction à l’âge de 16 ans et travaille depuis comme artiste. Toutes les photos de lui en tenue militaire datent simplement de son apparition dans Dunkerque en 2017.

Stan Twitter frappe à nouveau!

