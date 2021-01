Les fans de Fortnite sont enthousiasmés par le set de football

Les fans de Fortnite sont enthousiasmés par l’introduction du Set de lancement dans le Jeu.

Xbox publié un tweet célébrant l’inclusion de skins de football et des célébrations basées sur le joueur de football légendaire football Pelé.

Si tu joues beaucoup Fortnite, vous verrez beaucoup de cette célébration de « Air Punch » dans le futur. Il sera également noté pour les joueurs le Coupe Pelé qui a commencé mercredi. Comme d’autres événements de « Coupe », les joueurs s’affronteront et essaieront marquer des points en fonction de votre classement et éliminer les ennemis.

Aussi disponible 10 tenues de football différentes, «Midfield Master», «Sgt. Sweeper « , » Galactico « , » Power Poacher « , » Breakaway « , » Striker Specialist « , » Shot Stopper « .

Fortnite Battle Royale est disponible sur toutes les consoles actuelles et de nouvelle génération jeux video, en plus de mobiles et PC.