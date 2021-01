Les fans de DC se rassemblent pour appeler au retour d’Henry Cavill en tant que Superman

Henry Cavill a été l’une des grandes apparitions de la dernière décennie, bien que sa carrière ait commencé en 2001 avec des rôles dans « Le comte de Monte Cristo » (2002), « Tristan & Isolde » (2006), « Stardust » (2007) et « Le Tudors ‘, où il a passé trois ans et a commencé à se faire connaître. Mais sans aucun doute, son explosion est venue quand il n’a joué ni plus ni moins que ‘Superman’ en 2013, dans ‘Man of Steel’, étant le premier super-héros de la DC Extended Universe (DCEU).

Cavill était l’un des films les plus acclamés de tous, mais en 2018, Warner Bros.a commencé à le mettre à l’écart après l’échec de ‘Justice League’ (2017). On a dit qu’il y avait des problèmes entre les parties et cela est venu lorsque le producteur voulait que je fasse une camée dans «Shazam!», Mais ce n’était pas disponible. Après cela, il a été dit qu’il y aurait un redémarrage du personnage, mais avec un acteur différent.

Cette nouvelle n’a pas été bien accueillie par les fans de DC Comics, et c’est pourquoi ils vont essayer de réaliser un exploit similaire à ce qui a été fait avec le tag « #ReleaseTheSnyderCut », car avec ce mouvement, ils ont réussi à faire en sorte que Warner les écoute et Zack Snyder travaille déjà pour son prochaine version de «Justice League», qui a déjà une date de sortie possible.







Ce que les fans vont faire maintenant Ce sera un appel virtuel à l’acteur britannique pour qu’il revête la cape Man of Steel. Dans le réseau social Twitter utilisera le hashtag « #HenryCavillSuperman », pour dépasser 43 000 tweets, puisque c’était le chiffre atteint en premier lieu. Cet événement aura lieu le 7 janvier à 12 h 00, heure de l’Est (HE).

Comme nous l’avons mentionné, le Snyder Cut est déjà une réalité, donc nous reverrons Henry Cavill en tant que SupermanBien que ces scènes que nous verrons soient de 2016 et 2017. Pendant ce temps, l’acteur se prépare pour la deuxième saison de «The Witcher» sur la plate-forme de streaming Netflix, qui sortira en 2021 ou début 2022.