Les fans de Blade créditent Wesley Snipes d’avoir jeté les bases du MCU

Sinon pour Wesley Snipes et Lame, aurions-nous même l’univers cinématographique Marvel tel que nous le connaissons aujourd’hui ? Selon de nombreux fans de Marvel, absolument pas. Sur Twitter, un tweet devenu viral depuis crédite celui de Tobey Maguire Homme araignée et celui de Hugh Jackman X Men films pour la naissance du MCU. Le tweet note que « nous n’aurions jamais obtenu le MCU » sans le succès de ces films.

Il n’y a pas longtemps Lame les fans ont commencé à intervenir. Maintenant, Snipes est actuellement à la mode alors que des milliers de fans louent l’acteur et l’original Lame trilogie. Parce que Snipes est apparu pour la première fois dans le rôle dans les années 1998 Lame, qui a été un énorme succès au box-office, le contre-argument est qu’il était Wesley Snipes qui a vraiment préparé le terrain pour des films comme Homme araignée et X Men suivre. Cela conduirait bien sûr à la formation du MCU avec le Homme de fer films et au-delà.

« Lame a créé les fonds pour tout ce que nous voyons MCU », écrit un fan sur Twitter. « Wesley a ramené Marvel à la vie. Mettez du respect sur tout ce nom de Wesley Snipes. »

Blade a créé les fonds pour tout ce que nous voyons MCU. Wesley a ramené Marvel à la vie. Mettez du respect sur ce nom entier Wesley Snipes. https://t.co/h6OY3SbcSG – OG SEVEN ELLIS (@SevenEllis) 7 septembre 2021

Un autre tweet dit: « C’était la lame de Wesley Snipes. Marvel a fait faillite et a vendu toutes les principales propriétés. Blade était un dernier effort pour sauver le studio de la fermeture. Le succès de Blade a ouvert la voie à Iron Man et MCU. Sinon pour Wesley Snipes, il n’y aurait pas de MCU. »

C’était la lame de Wesley Snipes. Marvel a fait faillite et a vendu toutes les principales propriétés. Blade était un dernier effort pour sauver le studio de la fermeture. Le succès de Blade a ouvert la voie à Iron Man & MCU. Sans Wesley Snipes, il n’y aurait pas de MCU. 🤦🏽‍♂️ https://t.co/zYEYMssmkN – Dev🦠 (@DevBook24) 7 septembre 2021

« Lame est le film qui a fait des studios Marvel ce qu’il est », dit quelqu’un d’autre. « Wesley Snipes mérite plus de crédit qu’on ne lui en accorde. Marvel n’avait jamais eu de film, d’émission ou de série à succès auparavant Lame. Wesley Snipes est la chèvre. Personne ne peut me dire le contraire. »

Blade est le film qui a fait des studios Marvel ce qu’ils sont. Wesley Snipes mérite plus de crédit qu’on ne lui en accorde. Marvel n’avait pas de film, d’émission ou de série à succès avant Blade. Wesley Snipes est la chèvre. Personne ne peut me dire différent – Marcellus Wan Kenobi (@_HateResistent_) 7 septembre 2021

Il y a beaucoup, beaucoup d’autres tweets faisant écho à ces mêmes sentiments. Espérant que donner à Snipes le crédit qui lui est dû, un autre fan a écrit: « Nous avons besoin d’un moment où les gens n’auront plus besoin d’être rappelés ou corrigés du fait que Wesley Snipes dans Blade est ce qui nous a donné le MCU. Wesley Snipes sauvé Émerveillez-vous de la faillite. »

Nous avons besoin d’un moment où les gens n’auront plus besoin d’être rappelés ou corrigés du fait que Wesley Snipes dans Blade est ce qui nous a donné le MCU. Wesley Snipes a sauvé Marvel de la faillite. #WesleySnipes#Lame – Amigo (@ElLeonFierro) 7 septembre 2021

Bien sûr, le Homme araignée et X Men les franchises ont toutes deux certainement joué un rôle important dans l’évolution des films Marvel sur grand écran. Même ainsi, ils n’étaient pas les premier La propriété Marvel a remporté de gros succès au box-office, et il est juste de donner crédit à Snipes et au Lame équipe pour avoir montré à quel point les films Marvel peuvent être réussis lorsqu’ils sont bien faits. Il y a une raison pour laquelle ces films restent si populaires toutes ces années plus tard, même si nous n’avons pas vu Snipes dans le rôle depuis 2004.

Quand le mot s’est rompu que Marvel était en train de redémarrer Lame pour le MCU, Snipes avait exprimé son désir de reprendre le rôle. De nombreux fans de Marvel étaient également d’accord avec l’idée, car la version Snipes du personnage est toujours très populaire. Mahershala Ali a depuis été choisi pour diriger le Lame redémarrer, bien que Snipes ait approuvé l’acteur dans le rôle avec sa pleine bénédiction.

« À tous les DAYWALKERS qui perdent la tête en ce moment, chillaaxx », a déclaré Snipes dans un communiqué à l’époque, via Comicbook.com. « Bien que la nouvelle soit une surprise, c’est TOUT bon. C’est le ‘business’ du ‘divertissement’ !’ Beaucoup de paix à l’équipe du MCU – toujours un fan. Félicitations et Salaam à Mahershala Ali, un artiste magnifique et talentueux dont j’ai hâte de vivre les expressions pendant de nombreuses années. Inchallah, nous travaillerons un jour ensemble. «

On ne sait jamais. Avec les scénarios multivers qui font leur chemin dans les films Marvel modernes, la porte est toujours ouverte pour que Snipes revienne dans le rôle pour une apparition spéciale à un moment donné dans le futur. En tout cas, le nouveau Lame n’a pas encore de date de sortie. Vous pouvez voir ce que les autres fans disent de Lame menant au MCU sur Twitter.

Oui, c’est Wesley Snipes et le film « Blade » de 1998 qui ont lancé le festival de films Marvel qui a suivi. C’est indiscutable. – GC4* (@GodzChild4eva) 7 septembre 2021

Les gens giflent tellement de respect pour Blade et Wesley Snipes parce que peu importe comment vous le coupez, Blade marchait pour que les films MCU et Sony Marvel puissent courir après. Oui, un film de super-héros Marvel des années 90, classé R, au plomb noir, qui a eu du succès. Arrêtez de donner du crédit aux acteurs blancs. pic.twitter.com/993rd0IyS0 — 🜏 BiffMcSkylark 🕹️⛏️🏳️‍🌈 (@BiffMcSkylark) 7 septembre 2021

Vous avez mal orthographié « Lame ». Et ce ne sont pas des photos de Wesley Snipes. #TheClowneryIsRealhttps://t.co/MEKqlOdES0 – Lisa_B_Trinidad (@AuthorTrinidad) 7 septembre 2021

Pour info, Wesley Snipes est la raison d’être du MCU. Lame. Pas Spider-Man. – Le panda bleu (@TheBluePanda44) 7 septembre 2021

Wesley Snipes a vraiment sauvé Marvel en tant qu’entité. L’homme devrait être sur des redevances ou de la merde pour ce qu’il a fait pour l’univers cinématographique ….. – Bezaleel (@Theo_Muhia) 7 septembre 2021

En fait, sans Wesley Snipes avec Blade, nous n’aurions pas le MCU https://t.co/zmgLaztgLT – KEN !!🤩 (@BIGKEN32) 7 septembre 2021

Les gens oublient que Wesley a toujours été le premier vengeur. – y̸a̸s̸u̸k̸e̸ (@zilani_ke) 7 septembre 2021

les gens heureux reconnaissent enfin que tout l’univers Marvel a été construit sur les fondations posées par un homme noir. donner à Wesley Snipes et #Lame le respect qu’ils méritent – Matt Damon (@MatDamonsBurner) 7 septembre 2021

Wesley snipes n’a pas assez de crédit pour avoir joué à Blade comme il l’a fait. – malik b (@longgliveleak) 6 septembre 2021

J’espère que Wesley Snipes passe une bonne journée – nicole🇨🇴ᴹ♚ᴶ (@prettyoungnic) 7 septembre 2021

Sujets : Lame