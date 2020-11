Les fans de «  90 Day Fiancé  » réagissent aux parents de Sumit rôtissant Jenny Slatten

Fiancé de 90 jours couple Jenny Slatten et Sumit entrent en territoire inconfortable ces derniers temps. Sumit doit toujours de l’argent à son père en raison de son divorce d’avec sa dernière épouse, et ses parents n’aiment en aucun cas sa décision de rester avec Jenny Slatten. Un épisode récent montrait les parents de Sumit déchirant Slatten alors qu’elle écoutait, incapable de comprendre. Qu’il suffise de dire que les fans de la série ont eu un coup de fouet incroyable sur certaines des choses qu’ils avaient à dire.

Jenny Slatten a qualifié les parents de Sumit de menteurs

Jenny Slatten et Sumit de Fiancé de 90 jours | TLC / YouTube

EN RELATION: Un fan du 90 Day Fiancé souligne que Sumit pourrait avoir enfreint la loi de New Delhi

Les parents de Jenny Slatten et Sumit n’ont pas une relation très positive. Les parents de Sumit ne sont pas heureux qu’il essaie d’épouser Slatten, en grande partie parce que cela l’a amené à renoncer à son précédent mariage, et également en raison de l’âge de Slatten.

Slatten, quant à lui, a essentiellement qualifié les parents de Sumit de menteurs. Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, Slatten a clarifié sa relation avec les parents de Sumit et a fait des déclarations surprenantes sur leur comportement dans la série.

« D’accord et bien, tout d’abord, ils n’étaient pas tout à fait honnêtes sur ce qu’ils ont dit », a déclaré Slatten.

«Ce que tout le monde a vu, c’est qu’ils agissaient comme s’ils ne savaient pas que nous étions dans une relation jusqu’à ce que je vienne chez eux et qu’ils pensaient que nous n’étions ‘que des amis’. Ce n’est pas vrai, mais vous en saurez plus au fil de la saison. »

Slatten a poursuivi en disant que les parents de Sumit étaient au courant de leur relation depuis au moins 2013.

«Bien sûr, ils savaient que nous étions en couple, nous sommes ensemble depuis 2011 et c’était en 2013. Ils savaient donc. C’est tout ce que je peux dire. Et euh, ils ont leurs raisons de ne pas vouloir admettre qu’ils savaient que nous étions en couple. Ils ont leurs raisons et je ne peux pas dire quelles sont leurs raisons, mais je sais ce qu’elles sont », a-t-elle ajouté.

Les parents de Sumit ont rôti Jenny Slatten

Jenny Slatten et Sumit de Fiancé de 90 jours | TLC / YouTube

Jenny Slatten a clairement sa propre opinion des parents de Sumit, et il est évident qu’elle ne les tient pas dans la plus haute estime. Les parents de Sumit, quant à eux, semblent avoir à peu près le même manque de respect pour Slatten.

le Fiancé de 90 jours La star a fait face à une torréfaction sévère directement sur son visage. Heureusement, Slatten n’a pas pu comprendre la conversation.

«Vous avez rendu vos cheveux gris pour elle, elle vous a éloigné de nous. C’est sa faute, tu deviens vieux parce qu’elle est vieille », a déclaré la mère de Sumit.

Le père de Sumit a ensuite suggéré que Sumit trouve une autre vieille femme à épouser à la place de Jenny Slatten. Il a même suggéré de trouver «cent ans» et ce serait un meilleur match.

Un Redditor qui parle hindi a traduit couramment l’intégralité de la conversation avec plus de contexte. À un moment donné, le père de Sumit demande: «C’est tout ce que vous pourriez trouver? Américain? Si vous regardez, vous trouverez bien plus, des milliers, des centaines de milliers, des millions, mieux qu’elle. C’est le seul que vous puissiez trouver de votre vivant? Continuer de regarder! »

Les fans de « 90 Day Fiancé » réagissent au rôti

Fiancé de 90 jours les fans étaient un mélange de choqués, amusés et exaspérés par toute la situation – trois sentiments qui semblent résumer le scénario de Sumit et Jenny Slatten.

«La situation dans son ensemble est si compliquée de toutes parts. Si ses parents condamnaient Jenny pour elle «laissez-moi rester avec vous les gars en tant qu’ami pendant 3 mois», cela aurait beaucoup plus de crédibilité que de l’attaquer pour l’âge », a déclaré un Redditor.

«Si une vieille dame est venue chez moi, sous prétexte d’être un voyageur voulant connaître ma culture, s’est liée d’amitié avec moi, laissez-moi me confier à elle, alors elle se retourne et se cogne laide avec mon fils qui a moins de la moitié son âge, je la frapperais dans son putain de visage et ne lui parlerais plus jamais », a écrit un autre utilisateur.

«Les parents de Summit sont SAVAGE. J’avais l’habitude de me sentir mal pour Jenny, mais après avoir appris comment elle a abusé de l’hospitalité et de la confiance de ses parents lors de leur première rencontre, elle peut frapper des pierres », a souligné un utilisateur.