Les fans d’Al Pacino célèbrent l’acteur emblématique pour son 81e anniversaire

Al Pacino est à la mode sur Twitter alors que des milliers de fans célèbrent son anniversaire. L’acteur de méthode oscarisé, qui a maintenant 81 ans, est connu pour une variété de rôles légendaires. Il peut être difficile de choisir un favori ou même un top cinq, mais parmi Le parrain à Scarface à Il était une fois à Hollywood, Al Pacino a une façon de rendre chaque rôle vraiment inoubliable.

En tant que star hollywoodienne préférée des fans, Pacino n’a pas tardé à commencer à suivre la tendance le jour de son anniversaire avec des messages d’hommage des fans affluant. Certains désignent différents films de Pacino comme leur favori personnel, comme un tweet de All The Right Movies qui lit : « Joyeux anniversaire AL PACINO – 81 ans aujourd’hui. Beaucoup de performances emblématiques, mais elles ne viennent pas plus que Michael dans THE GODFATHER, et le [restaurant] la scène est un moment fort. «

Joyeux anniversaire AL PACINO – 81 ans aujourd’hui. Beaucoup de performances emblématiques, mais elles ne le sont pas plus que Michael dans THE GODFATHER, et la scène restautrant est un moment fort. pic.twitter.com/ACKh3VgMkK – Tous les bons films (@right_movies) 25 avril 2021

De nombreux autres fans ont beaucoup plus de difficulté à choisir un film de Pacino préféré, ils en perdent donc un grand nombre. « Joyeux 81e anniversaire à un acteur exceptionnel, l’acteur préféré d’un acteur, un génie du théâtre ALFREDO JAMES PACINO (Al Pacino) De Michael Corleone à Serpico à Tony Montana à Frank Slade à Carlito à Vincent Hanna à Lefty à Jimmy Hoffa. Une légende à travers et à travers. »

« Joyeux 81e anniversaire à un acteur exceptionnel, l’acteur préféré d’un acteur, un génie du théâtre ALFREDO JAMES PACINO (Al Pacino) », dit également un tweet de SpinnMovieSpot. « De Michael Corleone à Serpico en passant par Tony Montana, Frank Slade, Carlito, Vincent Hanna, Lefty et Jimmy Hoffa. Une légende de part en part. »

Joyeux 81e anniversaire à un acteur exceptionnel, l’acteur préféré d’un acteur, un génie du théâtre ALFREDO JAMES PACINO (Al Pacino) De Michael Corleone à Serpico à Tony Montana à Frank Slade à Carlito à Vincent Hanna à Lefty à Jimmy Hoffa. Une légende de bout en bout. pic.twitter.com/OLKO9EXpCP – SpinnMovieSpot (@SpinnMovieSpot) 25 avril 2021

D’autres regardent au-delà des films et envoient leurs éloges et leurs meilleurs vœux à Pacino personnellement. Le cinéaste Michael Matteo Rossi écrit: « Vous êtes un génie au-delà des mots dans votre métier; joyeux anniversaire à la / merveille-film-cast-al-pacino / légende vivante Al Pacino. »

Vous êtes un génie au-delà des mots dans votre métier; joyeux anniversaire à la légende vivante Al Pacino 🎂 pic.twitter.com/alOf3TqEHs – Michael Matteo Rossi (@MichaelMatteoRo) 25 avril 2021

«Joyeux anniversaire à l’un des plus grands acteurs d’Al Pacino», dit quelqu’un d’autre. « Vos films étaient géniaux et j’ai aimé en regarder beaucoup. Que de nombreuses bénédictions viennent à vous. »

Joyeux anniversaire à l’un des plus grands acteurs d’Al Pacino. Vos films étaient géniaux et j’ai aimé en regarder beaucoup. Que de nombreuses bénédictions vous viennent. pic.twitter.com/XVoRAG4LSh – D ev 2 D ust R esonance (@ Dev2Dust) 25 avril 2021

Un autre article se lit comme suit: « Joyeux anniversaire à mon acteur préféré de tous les temps. L’acteur le plus facile à honorer le grand écran, très fier d’être son fan et bien d’autres à venir Al. »

Et Iron Sheik, membre du Temple de la renommée de la WWE, a tweeté: « AL PACINO BUBBA VOUS LA CLASSE REAL IRON SHEIK. JOYEUX ANNIVERSAIRE LÉGENDE DES LÉGENDES. »

AL PACINO BUBBA VOUS LA CLASSE REAL IRON SHEIK. LÉGENDE DE LÉGENDES JOYEUX ANNIVERSAIRE – L’Iron Sheik (@the_ironsheik) 25 avril 2021

Pacino a été vu pour la dernière fois dans la série dramatique Amazon Chasseurs dans un rôle récurrent en tant que Meyer Offerman. Il a également joué le rôle de Jimmy Hoffa dans le film acclamé de Martin Scorsese L’Irlandais sur Netflix, sorti en 2019. Ensuite, les fans peuvent le découvrir dans le prochain drame Traître américain: le procès de l’Axe Sally dans le rôle principal. Actuellement, Al Pacino tourne le prochain film de Ridley Scott, House of Gucci, où il apparaîtra aux côtés de Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto et Jeremy Irons.

Avec autant de bons titres parmi lesquels choisir, c’est le jour idéal pour revisiter l’un des meilleurs films de Pacino en l’honneur de sa journée spéciale. Joignons-nous également aux fans en profitant de l’occasion pour dire: joyeux anniversaire à Al Pacino!

Joyeux anniversaire au seul et unique Al Pacino! 🎉 🎥: SCARFACE (1983) pic.twitter.com/y1DNJ3yoSf – nashfilmfest (@nashfilmfest) 25 avril 2021

AL PACINO est Tony Montana

Scarface 1983# AlPacino81todaypic.twitter.com/0I67FNZty5 – PETER OXLEY (@ oxley264) 25 avril 2021

C’est l’anniversaire de mon pote Al Pacino alors je dois regarder Scarface – ✞ (@johnnylxvely) 25 avril 2021

Sujets: Anniversaires