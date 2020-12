Les fans craignent que «  Breaking Bad  » quitte Netflix en 2021, mais est-ce vrai?

Netflix donne et Netflix retire.

Les fans du service de streaming savent très bien qu’il faut surveiller l’inévitable mise à jour à la fin de chaque mois. Non seulement il existe une liste passionnante de nouveaux contenus, mais pour faire de la place à tout cela, ils emportent toujours un lot de titres préférés. Et Breaking Bad les fans craignent que Walter White soit sur le billot le prochain.

Pour être clair – il n’y a pas eu d’annonce officielle indiquant que Breaking Bad quitte bientôt Netflix. Cependant, un groupe de Redditors pense que c’est une bonne possibilité pour 2021.

AMC étend son service de streaming

Walter White dans «Breaking Bad» | Doug Hyun / AMC

Toute la théorie a commencé à cause d’un message cryptique qu’un utilisateur de Reddit a reçu en essayant de télécharger un épisode de Breaking Bad. Mais même si cela peut être attribué à un problème technique, cela soulève des questions très logiques.

Premièrement, rien ne reste éternellement sur Netflix. Et maintenant Breaking Bad existe depuis des années, ce qui en fait un candidat susceptible de partir bientôt, quel que soit le nombre de téléspectateurs. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec Breaking BadLe réseau parent de AMC, étend ses propres services de streaming. Un moyen simple d’augmenter le nombre d’abonnés est de faire de leur émission la plus populaire jamais une exclusivité.

Et ils ont créé un précédent auparavant. Des hommes fous a quitté Netflix en juin 2020 et n’est désormais disponible que pour les clients disposant de la prime AMC Premiere ou AMC +. Mais encore une fois, tout est spéculatif, et il n’y a actuellement pas de date définitive pour Breaking Bad quitter Netflix.

Netflix a contribué à faire de Breaking Bad un succès retentissant

CONNEXES: « Better Call Saul »: les fans sont prêts à voir plus de camées « Breaking Bad » dans la saison 6

Peu importe le moment où la série est retirée de Netflix, l’impact du service de streaming ne peut pas être surestimé. Vox l’a appelé «l’effet Netflix» qui a pris Breaking Bad d’un drame marginal au poids lourd d’audience, il est finalement devenu.

La série a eu beaucoup de fans juste du bouche à oreille. Mais lorsque les premières saisons sont arrivées sur Netflix alors que de nouvelles étaient en première, cela a ouvert un tout nouveau trésor de téléspectateurs qui sont rapidement devenus des méchants dévoués et ont porté ces chiffres à de nouveaux sommets. À titre de comparaison, la finale de la saison 4 comptait 2 millions de téléspectateurs tandis que la finale de la série à peine deux ans plus tard en comptait 10 millions.

Les dirigeants d’AMC insistent sur le fait que ce n’est que partiellement grâce à Netflix. Ils attribuent également leurs marathons fréquents à la télévision et le battage médiatique général entourant l’émission. Quoi qu’il en soit, Netflix a définitivement aidé leur situation.

‘Breaking Bad’ est toujours populaire sur Netflix aux côtés de ‘Better Call Saul’

La série finale de Breaking Bad diffusé en 2013 mais la préquelle perdure. Et tout comme avec l’original, les showrunners utilisent Netflix pour aider à promouvoir leur série auprès d’un public plus large.

Les quatre premières saisons de Tu ferais mieux d’appeler Saul, le spin-off prequel de Breaking Bad, sont tous disponibles sur Netflix. La saison 5 sera probablement disponible plus près de la première de la saison 6 à la fin de 2021 ou au début de 2022. Et ces fans sont probablement certains de ceux qui regardent encore en frénésie. Breaking Bad périodiquement jusqu’à ce qu’il parte pour de bon.

Pour l’instant, Briser Bad est toujours disponible sur Netflix. Mais il est probablement préférable de le regarder à nouveau commencer à se terminer maintenant avant qu’il ne disparaisse pour de bon.