Les extrémistes ont du mal avec certains types de traitement cérébral, selon des recherches

Les scientifiques ont trouvé la signature psychologique de personnes susceptibles d’avoir des opinions dogmatiques ou extrémistes.

Cela a du sens, ont déclaré les chercheurs, car les personnes dogmatiques ont tendance à être impulsives mais aussi lentes à traiter les informations perceptives. Les extrémistes – qu’ils soient de droite ou de gauche – ont également tendance à se débattre avec des tâches cognitives complexes, mais ils ont une tolérance élevée au risque, selon la nouvelle étude publiée dimanche 21 février dans le journal. Transactions philosophiques de la Royal Society B .

«Ils ont tendance à rechercher des sensations, des sensations fortes et des risques», a déclaré l’auteur principal de l’étude Leor Zmigrod, psychologue à l’Université de Cambridge, à 45Secondes.fr. « Et cela correspond vraiment à ce que nous pouvons imaginer sur l’individu qui est prêt à aller se battre et à commettre des violences pour sa cause. »

En rapport: Combattre, combattre, combattre: l’histoire de l’agression humaine

La base de la croyance

L’étude n’est pas la première à essayer de relier l’idéologie politique à une psychologie plus fondamentale, mais les récits simples sont difficiles à trouver. Il y a environ dix ans, plusieurs études ont commencé à révéler que les conservateurs étaient plus sensible au dégoût que les libéraux , mais des travaux plus récents ont n’a pas réussi à trouver des résultats similaires . De même, des recherches suggérant que les conservateurs sont plus préoccupés par les menaces que les libéraux peuvent avoir défini à la fois les menaces et l’idéologie de manière trop étroite: dans une étude récente publiée dans la revue Bulletin de la personnalité et de la psychologie sociale , les chercheurs ont examiné des personnes du monde entier et, en utilisant une définition large des menaces, ils n’ont trouvé aucune preuve que les conservateurs sont en fait plus lâches.

Pour beaucoup de ces études, les scientifiques se sont appuyés sur l’auto-déclaration et ont essayé de lier une seule idéologie à un seul trait cognitif ou émotionnel, a déclaré Zmigrod. Elle et ses collègues ont adopté une vision plus large: ils n’ont pas émis d’hypothèse sur ce que Traits de personnalité peuvent être liées à quelles vues idéologiques. Au lieu de cela, ils ont soumis 522 personnes à 37 tâches cognitives et 22 enquêtes de personnalité. Les tâches cognitives étaient très basiques. Par exemple, un participant verrait un écran plein de points en mouvement et devrait répondre rapidement si la plupart des points se déplaçaient à gauche ou à droite.

D’après les réponses, Zmigrod a déclaré: « vous pouvez commencer à déduire comment ils traitent les informations de l’environnement. »

Dans la deuxième phase de l’étude, les participants ont été invités à répondre à nouveau à une série d’enquêtes sur leurs convictions politiques et les forces de ces convictions; 334 des participants initiaux ont accepté de répondre.

Cognition, personnalité et idéologie

Grâce à cette richesse de réponses, les chercheurs ont pu trouver des corrélations entre certains traits cognitifs et de personnalité et l’idéologie. Les travaux antérieurs de Zmigrod ont montré que l’extrémisme et le dogmatisme de chaque côté du spectre politique sont liés à un manque de flexibilité cognitive, qui est la capacité de penser simultanément à des concepts ou de basculer entre les modes de pensée. (La flexibilité cognitive est souvent testée en donnant aux gens une tâche, puis en modifiant les règles de cette tâche à mi-chemin. Les personnes plus flexibles s’adapteront plus rapidement aux nouvelles règles.)

La nouvelle étude suggère également que le dogmatisme et l’extrémisme sont liés à un traitement plus lent et plus ardu. Les personnes qui sont dogmatiques peuvent traiter les informations de manière imparfaite, puis agir impulsivement sur ces informations, ont découvert les chercheurs. Les extrémistes – définis comme des personnes favorables à la violence pour protéger leur groupe idéologique – recherchaient des sensations fortes mais étaient lents à mémoire de travail , ou la capacité de garder des informations à l’esprit lors de l’exécution d’une tâche. Ils ont également utilisé moins de stratégies perceptives pour résoudre les problèmes.

«Ils ont tendance à moins bien exécuter ces tâches complexes de traitement de haut niveau», a déclaré Zmigrod.

Les chercheurs ont également constaté que les personnes aux idéologies nationalistes et politiquement conservatrices faisaient preuve de plus de prudence dans la prise de décision perceptive, réduisant leur vitesse, plutôt que leur précision, lorsqu’elles étaient confrontées à une tâche urgente.

« C’est vraiment fascinant parce que la prudence est vraiment presque synonyme de conservatisme », a déclaré Zmigrod.

Ces traits psychologiques expliquaient beaucoup plus la variation entre les personnes que les seules informations démographiques. La démographie, par exemple, expliquait 7,43% de la différence entre les gens dans le conservatisme politique, tandis que la démographie et les traits psychologiques expliquaient 32,5%. La démographie à elle seule expliquait seulement 1,53% de la variation du dogmatisme entre les personnes, tandis qu’une combinaison de caractéristiques démographiques et psychologiques expliquait 23,6%, soit 15 fois plus.

La recherche soulève la question de savoir si les stratégies visant à améliorer la flexibilité cognitive des gens ou le traitement de l’information pourraient les rendre plus résistants au développement d’opinions extrémistes, a déclaré Zmigrod. Les chercheurs envisagent également d’étudier comment ces traits psychologiques sont liés à la génétique et cerveau fonctionnement; ces résultats, à leur tour, pourraient aider à relier la façon dont les expériences des gens interagissent avec leur psychologie.

«Nous essayons de voir comment les environnements peuvent interagir avec la vulnérabilité personnelle pour rendre une personne extrême ou dogmatique», a déclaré Zmigrod.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.