Les explosions de supernova peuvent avoir contribué à façonner l’histoire climatique de la Terre

Les explosions d’étoiles peuvent avoir joué un rôle plus important dans l’histoire du climat de la Terre que les scientifiques ne le pensaient.

Proche supernovas ont laissé une série d’empreintes digitales possibles dans les anneaux d’arbres ici sur Terre au cours des 40000 dernières années, perturbant potentiellement le climat de notre planète à plusieurs reprises au cours de cette période, selon une nouvelle étude.

«Ce sont des événements extrêmes, et leurs effets potentiels semblent correspondre aux enregistrements des cernes», l’auteur de l’étude Robert Brakenridge, associé de recherche principal à l’Institut de recherche arctique et alpine de l’Université du Colorado à Boulder, dit dans un communiqué .

Brakenridge a compilé une liste de 18 supernovas – des explosions violentes qui marquent la mort de certains types d’étoiles – qui se sont produites à environ 4 900 années-lumière de la Terre. Il a ensuite comparé le moment estimé de ces événements cosmiques avec des pics de carbone 14, comme observé dans le record des cernes .

Le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone qui contient huit neutrons dans son noyau atomique au lieu des six habituels. Le carbone-14 est rare sur Terre et il ne se produit pas ici naturellement sans influence extérieure – à savoir, un rayonnement de haute énergie provenant de l’espace lointain, qui peut convertir une partie du carbone «normal» de notre atmosphère en carbone-14 (ce qui explique pourquoi cet isotope est également appelé radiocarbone).

« Il y a généralement un montant constant année après année », a déclaré Brakenridge. « Les arbres ramassent gaz carbonique , et une partie de ce carbone sera du radiocarbone. «

Cependant, la quantité de radiocarbone n’est pas toujours constante. Les scientifiques ont repéré des pointes dans le registre des cernes, qui ont généralement été attribuées à de puissants des fusées éclairantes de notre propre soleil . Mais Brakenridge soupçonnait que des supernovas pourraient être impliquées, alors il a enquêté sur un lien possible.

Et il en trouva une alléchante mais provisoire: huit des supernovas les plus proches de sa liste se sont produites à peu près au même moment qu’un bref pic de radiocarbone. L’association était particulièrement forte pour quatre supernovas, dont une il y a 13000 ans qui a mis fin à la vie d’une étoile dans la constellation Vela à environ 815 années-lumière de la Terre.

Peu de temps après cette explosion, les niveaux de radiocarbone ont brièvement augmenté d’environ 3% dans l’atmosphère terrestre, a découvert Brakenridge.

Les résultats ne sont pas concluants, compte tenu des différentes incertitudes impliquées. Par exemple, il est difficile de dater précisément les supernovas; le moment présumé de l’explosion de Vela pourrait être décalé de près de 1 500 ans, a déclaré Brakenridge. Mais il pense que les nouveaux résultats, qui ont été publiés en ligne la semaine dernière dans le Journal international d’astrobiologie , montrent que des recherches supplémentaires sur une liaison supernova-radiocarbone sont justifiées.

«Ce qui me fait avancer, c’est quand je regarde les archives terrestres et que je dis:« Mon Dieu, les effets prédits et modélisés semblent être là », a déclaré Brakenridge.

Il n’est pas le seul scientifique à suggérer que les supernovas pourraient avoir affecté de manière significative la vie sur Terre. D’autres études ont postulé que les explosions d’étoiles à proximité causé ou contribué à certaines extinctions de masse , en modifiant l’atmosphère de notre planète et en provoquant des changements climatiques.