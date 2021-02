Les experts en santé pensent que des réinfections pourraient survenir avec l’apparition de nouvelles variantes de COVID-19

09 févr.2021 10:33:37 IST

Les preuves s’accumulent selon lesquelles le COVID-19 peut ne pas protéger contre une nouvelle infection avec certaines des nouvelles variantes. Les gens peuvent également contracter des secondes infections avec des versions antérieures du coronavirus s’ils montent une défense faible la première fois, suggèrent de nouvelles recherches. La durée de l’immunité contre une infection naturelle est l’une des grandes questions de la pandémie. Les scientifiques pensent toujours que les réinfections sont assez rares et généralement moins graves que les premières, mais les développements récents dans le monde ont suscité des inquiétudes.

En Afrique du Sud, une étude de vaccin a révélé de nouvelles infections avec une variante chez 2% des personnes qui avaient auparavant une version antérieure du virus.

Au Brésil, plusieurs cas similaires ont été documentés avec une nouvelle variante. Les chercheurs étudient si les réinfections aident à expliquer une récente flambée dans la ville de Manaus, où les trois quarts des habitants auraient été infectés auparavant.

Aux États-Unis, une étude a révélé que 10% des recrues marines qui avaient des preuves d’infection antérieure et qui ont été testées négativement à plusieurs reprises avant de commencer la formation de base ont été à nouveau infectées par la suite. Ce travail a été effectué avant que les nouvelles variantes ne commencent à se répandre, a déclaré un responsable de l’étude, le Dr Stuart Sealfon de la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York.

«Une infection antérieure ne vous donne pas de laissez-passer gratuit», a-t-il déclaré. «Un risque substantiel de réinfection demeure.»

Les réinfections posent un problème de santé publique, pas seulement personnel. Même dans les cas où la réinfection ne provoque aucun symptôme ou seulement des symptômes bénins, les personnes peuvent toujours propager le virus. C’est pourquoi les responsables de la santé recommandent la vaccination comme solution à plus long terme et encouragent les gens à porter des masques, à garder une distance physique et à se laver les mains fréquemment.

«C’est une incitation à faire ce que nous disons depuis le début: vacciner autant de personnes que possible et le faire aussi vite que possible», a déclaré le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement américain. « Mon examen des données suggère … et je tiens à souligner que … la protection induite par un vaccin peut même être un peu meilleure » que l’infection naturelle, a déclaré Fauci.

Les médecins en Afrique du Sud ont commencé à s’inquiéter lorsqu’ils ont vu une augmentation des cas à la fin de l’année dernière dans des régions où des tests sanguins suggéraient que de nombreuses personnes avaient déjà eu le virus.

Jusqu’à récemment, tout indique que «l’infection antérieure confère une protection pendant au moins neuf mois», de sorte qu’une deuxième vague aurait dû être «relativement modérée», a déclaré le Dr Shabir Madhi de l’Université du Witwatersrand à Johannesburg.

Les scientifiques ont découvert une nouvelle version du virus plus contagieuse et moins sensible à certains traitements. Elle est à l’origine de plus de 90% des nouveaux cas en Afrique du Sud et s’est étendue à 40 pays, dont les États-Unis.

Madhi a mené une étude testant le vaccin de Novavax et l’a trouvé moins efficace contre la nouvelle variante. L’étude a également révélé que les infections par la nouvelle variante étaient tout aussi fréquentes chez les personnes atteintes de COVID-19 que chez celles qui n’en avaient pas.

« Ce que cela nous dit en gros, malheureusement, c’est que l’infection passée avec des variantes précoces du virus en Afrique du Sud ne protège pas » contre le nouveau, a-t-il dit.

Au Brésil, un pic d’hospitalisations à Manaus en janvier a provoqué une inquiétude similaire et a révélé une nouvelle variante également plus contagieuse et moins vulnérable à certains traitements.

«La réinfection pourrait être l’un des moteurs de ces cas», a déclaré le Dr Ester Sabino de l’Université de Sao Paulo. Elle a écrit un article dans la revue Lancet sur les explications possibles. «Nous n’avons pas encore été en mesure de définir à quelle fréquence cela se produit», a-t-elle déclaré.

Des scientifiques californiens étudient également si une variante récemment identifiée peut provoquer des réinfections ou une augmentation des cas.

«Nous examinons cela maintenant», en recherchant des échantillons de sang de cas antérieurs, a déclaré Jasmine Plummer, chercheuse au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles.

Le Dr Howard Bauchner, rédacteur en chef du Journal of the American Medical Association, a déclaré qu’il ferait bientôt un rapport sur ce qu’il a appelé «la variante de Los Angeles».

Les nouvelles variantes n’étaient pas responsables des réinfections observées dans l’étude des Marines – cela a été fait avant que les virus mutés n’apparaissent, a déclaré Sealfon, qui a dirigé ce travail avec le Naval Medical Research Center. D’autres résultats de l’étude ont été publiés dans le New England Journal of Medicine; les nouveaux sur la réinfection sont affichés sur un site Web de recherche.

L’étude a impliqué plusieurs milliers de recrues de la Marine qui ont été testées négatives pour le virus trois fois au cours d’une quarantaine militaire supervisée de deux semaines avant de commencer la formation de base.

Parmi les 189 dont les tests sanguins ont indiqué qu’ils avaient été infectés dans le passé, 19 ont été à nouveau testés positifs au cours des six semaines de formation. C’est bien moins que ceux sans infection précédente – «près de la moitié d’entre eux ont été infectés sur le site de formation de base», a déclaré Sealfon.

La quantité et la qualité des anticorps que les Marines infectés auparavant avaient à leur arrivée étaient liées à leur risque de contracter à nouveau le virus. Aucune réinfection n’a provoqué de maladie grave, mais cela ne signifie pas que les recrues ne risquaient pas de propager l’infection à d’autres, a déclaré Sealfon.

«Il semble que la réinfection soit possible. Je ne pense pas que nous comprenions parfaitement pourquoi et pourquoi l’immunité ne s’est pas développée »dans ces cas, a déclaré un expert en immunologie sans rôle dans l’étude, E. John Wherry de l’Université de Pennsylvanie.

« Les infections naturelles peuvent vous laisser avec une gamme d’immunité » tandis que les vaccins induisent systématiquement des niveaux élevés d’anticorps, a déclaré Wherry. «Je suis optimiste que nos vaccins se portent un peu mieux.»

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂