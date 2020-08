Les experts de l’AIIMS disent que le COVID-19 peut affecter tous les organes, les symptômes initiaux pourraient ne pas être liés aux plaintes thoraciques

Ils ont présenté des cas où les patients étaient étiquetés COVID asymptomatiques ou légers, mais présentaient des manifestations extra-pulmonaires graves menaçant le pronostic vital comme un accident vasculaire cérébral et des blocs cardiaques.

Le COVID-19 peut affecter presque tous les organes et les symptômes initiaux peuvent être totalement indépendants des douleurs thoraciques, ont déclaré mercredi des experts de l’AIIMS.

Ils ont souligné que la classification des cas en catégories légère, modérée et sévère basée uniquement sur les symptômes respiratoires devrait être repensée pour inclure d’autres atteintes d’organes.

Des experts de l’institut, dont son directeur, le Dr Randeep Guleria, le Dr MV Padma Srivastava, chef du département de neurologie, le Dr Ambuj Roy, professeur de cardiologie et le Dr Neeraj Nischal, professeur agrégé au Département de médecine lors de leur hebdomadaire “ National Clinical Grand Des rondes organisées en collaboration avec NITI Aayog ont discuté de diverses complications extra-pulmonaires possibles du COVID-19.

Le Dr Guleria a déclaré que huit mois après le début du COVID-19, beaucoup avait été appris et que, par conséquent, les stratégies étaient modifiées de temps en temps.

D’après ce que nous considérions comme la pneumonie virale, il y a beaucoup d’autres manifestations qui dépassent les poumons, a-t-il déclaré.

“Comme nous en savons de plus en plus sur le COVID-19, nous avons réalisé qu’il provoquait de nombreuses manifestations extrapulmonaires. Ceci est essentiellement dû au fait que ce virus pénètre dans la cellule via les récepteurs ACE2 qui, bien que présents en abondance dans les voies respiratoires supérieures et les poumons, sont également présents dans de nombreux organes et donc d’autres organes sont également affectés.

“Nous avons vu de nombreux patients qui présentaient des caractéristiques qui n’étaient pas principalement des manifestations pulmonaires mais extrapulmonaires”, a déclaré le Dr Guleria.

Il a déclaré que bien que les manifestations pulmonaires continuent de dominer en ce qui concerne la majorité des cas de COVID-19, il existe un nombre important de patients qui présenteraient des manifestations pouvant être accompagnées de manifestations pulmonaires ou peut-être sans manifestations pulmonaires.

“En tant que cliniciens, nous devons avoir un indice de suspicion élevé pendant cette pandémie – quand suspecter, traiter et isoler ces patients afin de pouvoir leur fournir des soins de bonne qualité”, at-il souligné.

Les experts du programme ont présenté un certain nombre de cas dans lesquels les patients étaient étiquetés comme étant un COVID asymptomatique ou léger, mais présentaient des manifestations extra-pulmonaires graves mettant la vie en danger comme un accident vasculaire cérébral et des blocs cardiaques.

“Ce qui a commencé comme une pneumonie virale est maintenant une maladie multi-systémique. Cependant, le jury est de savoir si le SRAS-COV2 est le coupable de ces manifestations extrapulmonaires ou simplement un spectateur innocent qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment », A déclaré le Dr Nischal.

«Ainsi, la classification du COVID-19 en cas légers, modérés et graves basés uniquement sur les symptômes respiratoires devrait être réévaluée pour incorporer d’autres atteintes d’organes», a-t-il déclaré.

Le Dr Nischal a en outre souligné que la prise en charge de ces patients présentant une autre atteinte d’organe devrait être conforme aux directives existantes concernant cette complication particulière.

Le médecin du département de médecine a également mis en évidence le cas d’un homme de 35 ans qui avait mal à la tête et vomissait mais qui présentait une thrombose veineuse corticale mettant sa vie en danger.

Lors du test, il a été trouvé positif pour COVID-19. Il était asymptomatique pour le COVID-19 selon les directives de gravité existantes, a déclaré le Dr Nischal.

«Il existe un large éventail de manifestations neurologiques liées au COVID-19. Chez certains patients, le cerveau est impliqué et cela peut entraîner une coagulation, un accident vasculaire cérébral ou une infection et entraîner une encéphalite ou d’autres complications qui n’ont rien à voir. faire avec les poumons », a déclaré le Dr Padma.

L’équipe du Dr Ambuj a présenté le cas d’un patient qui présentait un pouls très faible, avait détecté un COVID-19 positif et avait besoin d’un soutien initial avec certains médicaments pour améliorer la fréquence cardiaque.

«Normalement, un stimulateur cardiaque est mis chez ces patients pour améliorer leur fréquence cardiaque, mais sur la base des expériences documentées dans la littérature, nous avons réalisé que certains d’entre eux pourraient être dus au COVID-19, donc un stimulateur cardiaque n’a pas été mis et sa fréquence cardiaque s’est progressivement améliorée avec un traitement de soutien.

«Parfois, le système d’impulsions électriques du cœur qui donne lieu à des battements cardiaques peut être affecté par COVID-19 et il est auto-limitant et s’améliore avec le temps.» Ainsi, ces patients qui auraient normalement besoin d’un stimulateur cardiaque peuvent même ne pas en avoir besoin.

“Cependant, plus de preuves sont nécessaires pour être définitives à ce sujet car il s’agit d’une nouvelle maladie et des informations et une expérience limitées à ce sujet sont disponibles pour le moment”, a déclaré le Dr Roy.

