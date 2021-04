Les exigences des Outriders sont mises à jour en étant plus exigeantes

Jouer au jeu People Can Fly nécessite un minimum de 750ti. Les exigences des Outriders sont mises à jour mais sont toujours louables.

Dans quelques heures, les Outriders seront disponibles et People Can Fly présente le Exigences des Outriders actualisé. Après plusieurs périodes de tests et de démos, l’aventure est sur le point d’atteindre consoles et PC.

Mais au cours des dernières heures, ses créateurs ont effectué un ajustement étrange aux exigences de la version informatique, plaçant la barre un peu plus haut pour ceux qui veulent jouer dans la configuration Ultra.

Le nouveau tableau, publié dans le compte de jeu officiel, précise que pour que les Outriders atteignent les 60 FPS souhaités avec une résolution 4K, nous devrons avoir une carte graphique puissante. En fait, deux modèles spécifiques; ou un Nvidia GeForce RTX 3080 de 10 Go ou un AMD Radeon RX 6800XT.

Outriders sera sur Game Pass pour Xbox à partir de sa sortie. Bien sûr, il semble que le reste des exigences dans d’autres configurations soient un peu plus strictes, et vous pouvez atteindre une qualité élevée même si vos équipes ont un certain temps.

Vous pouvez voir le tableau dans le tweet suivant, mais avec des résolutions plus faibles, le jeu atteint 60 FPS avec facilité et sans trop de fanfare en termes de matériel, un exemple du bon travail d’optimisation qu’il promet.

Outriders est maintenant DISPONIBLE EN PRÉCHARGEMENT sur Steam! Mais attendez, il y a plus! Voici la configuration système finale confirmée pour jouer aux Outriders avec les paramètres minimum, recommandé et ULTRA. Précommandez les Outriders: https://t.co/jNnT6rTomo pic.twitter.com/SsZMxZZJFO – Outriders (@Outriders) 30 mars 2021

Dans quelques heures, nous saurons quels fruits cet ambitieux projet a produit. Récemment, les responsables ont déclaré qu’ils avaient déployé beaucoup d’efforts sur le plan technique et ne pensaient pas qu’ils auront une première aussi difficile que celle de Cyberpunk 2077.

Au cours des derniers jours, nous avons également appris qu’ils traqueraient les tricheurs, avec des filigranes HUD permanents et des temps d’attente plus longs.